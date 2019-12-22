Як відомо Олексій Суханов «втік» з Росії і переїхав в Україну ще у 2014 році, днями ведучий висловився з критикою на адресу країни-агресора щодо України

Про це йдеться в його інтерв'ю " Апострофу ".

Так екс-співробітник РЕН ТВ географічного сусіда України «послав подалі»:

«Нехай той сусід, який щось нав'язує Україні, йде в з**ницу. Тому що в Україні є своя історія, свої традиції, своя мова. А якщо сусідові щось не подобається, я йому можу порадити тільки одне – нехай зосередиться на своїх проблемах». Телеведучий вважає, що у РФ своїх проблем повно:

«...Нехай зрештою займеться вирішенням своїх проблем, а не суне свій ніс в чужі справи», - заявив Суханов у відповідь на питання про нав'язування українцям російської мови.

Українська мова має бути на ТБ, вважає Олексій Суханов:

«Держава робить правильно, коли є чинне законодавство, яке вимагає, зокрема, щоб ведучі на телебаченні спілкувалися виключно українською мовою. Так чи інакше, але колись це повинно було впроваджене в життя. І крок за кроком українська входить у наше життя, наш побут», – сказав він і додав, що громадяни повинні змінюватися самі, щоб якісні перетворення відбулися в країні:

«…Але знаєте, ніщо ніколи не зміниться, якщо ми не почнемо змінюватися самі, якщо не почнемо розмовляти тою мовою, яка завше була на цій землі. Треба поважати традиції, історію і все те, що було тут до нас».

Україна йде своїм європейським і цивілізованим шляхом, вважає Суханов:

«І жодна країна не може існувати без історії, традиції та мови. Це не країна, якщо в ній не пам'ятають про снайголовніше – що становить основу будь-якої держави. Така моя позиція».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства відомому російському телеведучому.

«День мого щастя… Дякую, пане президент, за ваше рішення», - зазначив він.

Звернемо увагу, що ведучий й став обличчям одного з вітчизняних телеканалів. Пізніше Олексій Суханов зізнався, що не нудьгує за Росіэю, і їхати назад не збирається.

«Там набагато приємніше залазити до чужої хати, ніж приводити в порядок свій. Я цієї філософії не поділяю, мене зараз вже ніщо не пов'язує з Росією. Та й не хочу служити цій державі. Я щасливий, що зараз тут, в Україні і з Україною», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський пропонує спростити отримання громадянства тим, хто тим, хто проходив військову контрактну службу в ЗСУ або втік з РФ.

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