Как известно Алексей Суханов «бежал» из России и переехал в Украину еще у в 2014 году, на днях ведущий высказался с критикой в адрес странны-агрессора в отношении Украины

Об этом идет речь в его интервью " Апострофу ".

Так экс-сотрудник РЕН ТВ географического соседа Украины «послал куда подальше»:

«Пусть тот сосед, который что-то навязывает Украине, идет в з**ницу. Потому что в Украине есть своя история, свои традиции, свой язык. А если соседу что-то не нравится, я ему могу посоветовать только одно – пусть сосредоточится на своих проблемах». Телеведущий считает, что у РФ своих проблем полно:

«...Пусть в конце концов займется решением своих проблем, а не сует свой нос в чужие дела», - заявил Суханов в ответ на вопрос о навязывании украинцам русского языка.

Украинский язык должен быть на ТВ, считает Алексей Суханов:

«Государство делает правильно, когда есть действующее законодательство, которое требует, в частности, чтобы ведущие на телевидении общались исключительно на украинском языке. Так или иначе, но когда-то это должно было быть внедрено в жизнь. И шаг за шагом украинский входит в нашу жизнь, в наш быт», – сказал он и добавил, что граждане должны меняться сами, чтобы качественные преобразования произошли в стране:

«…Но знаете, ничто никогда не изменится, если мы не начнем меняться сами, если не начнем разговаривать на том языке, который всегда был на этой земле. Надо уважать традиции, историю и все то, что было здесь до нас».

Украина идет своим европейским и цивилизованным путем, считает Суханов:

«И ни одна страна не может существовать без истории, традиции и языка. Это не страна, если в ней не помнят о самом главном – что составляет основу любого государства. Такова моя позиция».

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о выдаче украинского гражданства известному российскому телеведущему.

«День моего счастья… Спасибо, господин президент, за ваше решение», - отметил он.

Обратим внимание, что ведущий переехал в Украину и стал лицом одного из отечественных телеканалов. Позже Алексей Суханов признался, что не скучает по России, и ехать назад не собирается.

«Там гораздо приятнее залезать в чужой дом, чем приводить в порядок свой. Я этой философии не разделяю, меня сейчас уже ничто не связывает с Россией. Да и не хочу служить этому государству. Я счастлив, что сейчас здесь, в Украине и с Украиной», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский предлагает упростить получение гражданства тем, кто тем, кто проходил военную контрактную службу в ВСУ или сбежал из РФ.

Напомним, подлость Путина вскрылась во время встречи с Зеленским, вернуть Донбасс будет невозможно.

Как сообщала Politeka, венгры бросили украинцев на растерзание Путину.

Также Politeka писала, что Путин готовит Зеленскому наглый ультиматум по Донбассу: "Придется дать Пушилину...".