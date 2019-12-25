2019 рік Жовтої Земляної Свині був насиченим на події, як хороші, так і погані, особливо в Україні. Новий 2020 рік хочеться зустріти максимально приємно, адже як його зустрінеш, так його і проведеш. Головним атрибутом свята є накритий різними смаколиками стіл. Але де взяти ідеї для страв, і як їх приготувати, розглянемо далі.

Новий рік Білого Пацюка прогнозується для нас справжнім феєричним святом. Незважаючи на індивідуальні традиції кожного з нас, є і загальні стандарти, наприклад, накривати смачний новорічний стіл. Кулінарні дива творити буває вкрай важко. Одні хочуть придумати щось нестандартне, креативне. Інші думають, як створити класний бюджетний стіл. Є вегетаріанці і любителі специфічних кухонь, а є і ті, хто віддає перевагу стандартному мінімалізму — м'ясу курки, олів'є, шубі. Пропонуємо розглянути цікаві ідеї для новорічної кухні.

Бюджетні домашні страви

Хочеться накрити смачний новорічний стіл, але грошей немає? Не біда! За невелику сумму і з того, що знаходиться під рукою, можна накрити розкішний бюджетний банкет. Тут головне проявити креатив і силу волі.

Атрибути бюджетної кухні (з чого можна приготувати страви дешево і сердито):

курячі яйця (їх можна фарширувати часниковим соусом, робити красиві нарізки, додавати до інших страв);

картопля (універсальний засіб, з якого можна готувати все, чого тільки душа забажає);

твердий сир (в магазинах є бюджетні варіанти, з яких можна зробити класну нарізку або запіканку);

риба (дуже вигідно, якщо в сім'ї є рибак, духовка, цибуля і лимон, також можна обійтися звичайним оселедцем, зробивши традиційну шубу);

фрукти і овочі (салати і виглядають елегантно, і робляться швидко, і виходять дуже смачно);

борошно (завжди можна спекти домашнє печиво, торт або пиріг, мороки багато, але воно того варте).

Нерідко на бюджетному столі можна побачити напівфабрикати, наприклад, вареники з картоплею, котлети, млинці і т.д. В цьому випадку і готування просте, і дешево, і зустрічі Нового року будуть раді всі.

Найважливішим аргументом на бюджетному святкуванні є ресторанне оформлення. Фахівці рекомендують навіть прості страви припідносити красиво. Як це зробити? Ось кілька креативних прикладів:

букет з помідорів, зелені і огірків;

яєчна нарізка, вміщена у великий помідор;

бутерброди (найсмачніший делікатес на будь-якому столі, який можна припіднести в сотні варіацій);

оселедець в туфельках з болгарського перцю;

простий салат з буряка і майонезу, можна перетворити на красиві фіолетові рибки.

Універсальною стравою на новорічному столі вважається печінковий торт. Його можна розбавити вареною морквою, буряком і білками яєць у вигляді сніговиків. І як же святкувати, якщо не приготувати курку. Кулінарні шедеври з м'ясом творити не тільки просто, але й дуже приємно. Якщо коштів на м'ясні продукти не вистачає, можна замінити грибами.

Печена картопля, начинена соусом. Цей недорогий варіант готується швидко і легко. У ролі соусу може виступити звичайний часниково-сметанний мікс із зеленню. Запікається така краса в духовці 30-40 хвилин. Її варто притрусити тертим сиром, щоб той встиг розплавитися і огорнути картоплю. До страви можна додати рибу або м'ясо (свині, курки, кроля або будь-яке інше).

Бобовий буріто і інші подібні млинці з начинкою — це дуже смачно, дешево і навіть корисно. Щоб заощадити час і сили на готування млинців, можна купити простий лаваш.

Цікаві страви на стіл до Нового року

Нарізки ковбаси і сиру, салати, шуба, картопля та інші подібні елементи на святкових столах давно стали традицією. Подати їх креативно можна, але, щоб прикрасити стіл потрібно додати хоча б кілька нових, дійсно «свіжих» страв. Так, можна приготувати креветки і кальмари, запекти в духовці величезного судака, або запекти м'ясний рулет з начинкою. Ось кілька таких цікавих ідей:

Запечений лосось у фользі. При готуванні можна використовувати розмарин і лимонну цедру, червона риба дуже любить кислинку.

М'ясний рулет з грибами і сиром. Короткий рецепт: 600-700 грам фаршу, одне куряче яйце, одна цибулина ріпчаста, одна морква, 150-200 грам свіжих печериць, 1-2 столові ложки майонезу, 100 грам твердого сиру, 1-2 столових ложки рослинного масла, солі і спецій за смаком. Покрокова інструкція: розкачуємо фарш в млинець 2 сантиметровим шаром, по всій площі розміщуємо начинку, зводимо боки між собою в центрі, щоб вийшов рулет, його зверху присипаємо сиром, запікаємо, ріжемо, виставляємо. Готово, смачного.

Олів'є з тунцем. Щоб приготувати цей кулінарний шедевр, нам знадобиться: одна червона цибулина, 3 картоплі (варених в мундирі), одна проварена морква, 100 г. консервованого зеленого горошку, 3 столових ложки винного оцту, 100 грам майонезу, 70 грам натурального йогурту, чайна ложка гірчиці, один консервований або приготовлений тунець, 3 варених яйця, 100 г маринованих огірків, зелень. Подрібнюємо все змішуємо, прикрашаємо, готово.

Страви на Новий рік для двох

Нерідко свято зустрічається двома закоханими: чоловіком і дружиною. У цьому випадку готувати дуже багато смакоти немає сенсу, краще приготувати менше, але більш дороге і вишукане. Наприклад, варені креветки під кисло-солодким соусом, канапе, бутерброди з ікрою, смузі, якісь інші коктейлі, торт. Відмінним варіантом буде салат «Виняткова ніжність». Щоб його приготувати, потрібно:

мікс морепродуктів: кальмари, креветки, сьомга;

майонез;

тертий сир;

червона ікра.

Перед тим, як дарувати подарунки, можна також приготувати смачні фреші з апельсинів, бананів або мандаринок. Це не просто підніме дух Нового року, але й приємно здивує вашу половинку.

В Україні навіть проводилось соціологічне опитування, відносно уподобань до новорічного столу. Як відзначають фахівці, люди все більше готують нові креативні закуски, ніж традиційні страви. Так, олів'є і шуба з'являються все рідше, а червона риба, сирні запіканки, канапе та інші подібні смаколики готуються все частіше.

Деякі можуть подумати, що бути удвох нудно і жодна страва не розвеселить, це не так. Будемо креативними, і все у нас вийде.

Що мама готує дітям

Смакові уподобання квіток життя зовсім інші, ніж у дорослих. Дітям мами готують побільше солодощів і бутербродів, фруктові нарізки з бананів, ківі, яблук, йогурти. Кожній мамі варто знати, що люблять їх чада, і приготувати цього побільше, та припіднести яскравіше. Пропонуємо кілька класних ідей:

Десерт до Нового року «Олені в снігу». Щоб це приготувати знадобиться: малинове желе, 200 мл. вершків (10-15%), желатин, трохи менше столової ложки, 2 столових ложки цукру, трохи чорного шоколаду (для ріжок), близько десятка гвоздик, столова ложка кокосової стружки (для імітації снігу), кілька бананів (мордочки). Щоб зробити роги, потрібно розтопити шоколад і намалювати їх на фользі або іншій поверхні. Шматочки бананів ріжемо так, щоб вони були схожі на мордочки. Носик і очі робимо з тертого шоколаду. Притрушуємо творіння кокосовим сніжком.

Десерт «Ялинові шишки». Для них необхідні кукурудзяні пластівці (близько ста грам), волоські горіхи (десь пів склянки), варене згущене молоко, цукрова пудра (щоб зробити прикрасу). Змішуємо інгредієнти і формуємо шишку.

Чудові ласощі сприймаються дітьми в кілька сотень разів сильніше, ніж можуть відчувати подібне дорослі. Саме тому вітати своїх дітей з Новим роком потрібно не просто приготувавши гаряче, друге, салат і готово. Дитяча уява вимагає побільше цукру і соків, а не дієтичну вишукану страву, якої світ не бачив.

Якщо готувати смачно, як в кафе, не виходить, краще вибирати легкі за приготуванням десерти та салати, для них особливого досвіду не потрібно.

Основні правила готування на Новий рік

Основне, що варто виділити, це хороша задумка. У більшості випадків, без плану і рецептів зробити смачний святковий обід не виходить. Таким чином, потрібно заздалегідь скласти список страв, продумати покрокові дії, і, найголовніше, сфантазувати ідею оформлення. Навіть найбільш економне харчування можна організувати своїми руками так, що вся сім'я буде в шоці.

Щоб знайти ідею в інтернеті не потрібно тяжко працювати. Так, можна взяти фірмове блюдо будь-якого шеф кухаря, зображене на фото, і приготувати в домашніх умовах, замінюючи продукти на ті, що є під рукою. Щоб незвичайне блюдо вийшло приготувати ще й смачно, можна подивитися різні відео з покроковими інструкціями приготування, а свою ідею вже впровадити під кінець готування.

Банкетні десерти і другі гарячі страви — це те, що легко оформляється і готується. Смачна страва може бути навіть дієтичною (в пост або за інших обставин), важливо не керуватися правилами «швидше» і «простіше». Якщо часу в обріз, краще замовити готові страви в ресторані з доставкою.

Що можна використовувати для прикраси:

оливки (особливо недорогі дієтичні десерти та салати з смачного овочевого набору стануть оригінальні, якщо в потрібних місцях покласти оливки);

шоколад (підходить не зовсім на дієтичні страви, але на солодке це дуже універсальний засіб, особливо якщо його розтопити);

твердий сир (ним прикрашають різні перші і другі страви, десерти, салати), не варто економити на ньому, адже псування банкету через сир з поганим смаком — нерозумно (було б не дуже приємно, коли красиво оформлені основні страви стали неїстівними через один інгредієнт);

виноград, гранат, помідор, огірок, капуста, теплична зелень — список, який повинен бути під рукою у кожної господині, будь то для простої сімейної вечері, або на святкові веселощі.

Щоб нагодувати велику родину, не потрібно віддавати всі сили і псувати собі свято. Якщо допомогти нікому, можна приготувати базові стандартні страви, солодкі подарунки для дітей, бутерброди для дорослих, і гайда зустрічати Новий рік.

Як зустріти новорічне свято годуючій мамі? У цьому випадку готуємо тільки те, що передбачено лікуючим лікарем. Ні в якому разі не можна піддаватися спокусі, особливо якщо багато їжі і людей, тиск з боку «чорного» боку свідомості, наприклад, «це ж легке, та сьогодні можна, адже свято ж». Дієту краще обговорювати з фахівцем.

Що зараз модно готувати:

чорні страви (в них спеціально додають харчові барвники, водорості, подвійні порції какао, ексклюзивні види рису, кунжуту, також маслини і ягоди);

мікси м'яса і сиру (кращі делікатеси для звичайних чоловіків);

«правильне» овочеве харчування;

суші, поке, напої фрозе (не найпростіше приготування за спеціальними рецептами, але Різдво і Новий рік стануть більш різноманітними);

пончики-спагетті (шкідливіше салатів по калоріях, але найкраще з того, що відноситься до списку «недороге», «новорічне», «незвичайні страви»);

кава у вафельних стаканчиках (корпоративне гуляння або сімейна вечеря перетворитися в святкові веселі посиденьки).

Який вибрати варіант страви, вирішувати тільки вам. Всі цікаві ідеї приховані тільки обмеженнями власної фантазії, яку краще відкрити і не стояти на місці. Найкрутіші новорічні страви були придумані аматорами. Не використовуючи мануал, де покроково пояснюється, що потрібно робити, не купуючи краще з кращого, вони формували з нічого «казку».

Якщо немає часу нічого готувати, але хочеться щось нормальне накрити на стіл, можна купити вже готове в ресторані (заздалегідь). Не варто звертатися за цим до супермаркету. Так само можна відсвяткувати і Старий НР.

Щоб порадувати рідних на свято, не обов'язково працювати цілу добу у духовки, все повинно бути в міру. Зовсім не обов'язково готувати банкетне частування, бо цілком ймовірно, до святкового вечора ви будете вже не в змозі весело зустрічати Новий рік.

Також не потрібно готувати вишукані страви, традиційна кухня може і набридла, але можна знайти і дешеві продукти, просто приготувати по-іншому і подати в іншому ключі. Бюджетне, не означає, що його їсти не приємно, а складне в приготуванні не гарантує факт, що всім сподобається. Тут головне враховувати, що люблять всі. Якщо це їжа тваринного походження, можна запастися м'ясом. Якщо сім'я віддає перевагу вегетаріанським стравам, закупаємося овочами.

Нагадаємо, продукти на Новий рік: у скільки обійдеться українцям святковий стіл.

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