Улюблений виконавець російського президента Володимира Путіна, лідер групи "Любе" Микола Расторгуєв висловився про ставлення до Україні



Свій коментар він дав виданню "Комсомольская правда".



За словами Расторгуєва, український уряд спотворює історію, і на цій "брехні" вже виросло ціле покоління.

"Кожен рік ми працювали, були заїзди на Україну. У Києві – завжди в самому великому залі "Україна". І шкода, звичайно, що тепер вони позбавлені багато чого. У "Миротворець" мене внесли в перших рядах. Я ж був на сцені під час оголошення підсумків референдуму в Сімферополі. Не помітити було неможливо – відразу в списки внесли", – зазначив він.



Крім того, він зазначив, що дружби між країнами очікувати не варто.

"Найближчим часом ми не зійдемося! Хіба що у віддаленій перспективі", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, що Микола Расторгуєв постане перед судом.



Причиною цього стало те, що у 2018 році він не подав звіт в Пенсійний фонд Російської Федерації, за що був оштрафований на 20 тисяч рублів.

Раніше повідомлялося, що лідер відомої російської групи «Любе» Микола Расторгуєв влаштував надзвичайну подію на Кримському мосту.

В той день зйомки нового кліпу групи проходили прямо на мосту, побудованому окупантами. Для того, щоб знімальна група змогла працювати спокійно, було вирішено повністю перекрити одну зі смуг руху, паралізувавши транспортний потік.

Нагадаємо, підлість Путіна розкрилася під час зустрічі з Зеленським, повернути Донбас буде неможливо.

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