Любимый исполнитель российского президента Владимира Путина, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев высказался об отношении к Украине



Свой комментарий он дал изданию "Комсомольская правда".



По словам Расторгуева, украинское правительство искажает историю, и на этой "лжи" уже выросло целое поколение.

"Каждый год мы работали, были заезды на Украину. В Киеве – всегда в самом большом зале "Украина". И жалко, конечно, что теперь они лишены многого. В "Миротворец" меня внесли в первых рядах. Я же был на сцене во время оглашения итогов референдума в Симферополе. Не заметить было невозможно – сразу в списки внесли", – отметил он.



Кроме того, он отметил, что дружбы между странами ожидать не стоит.

"В ближайшее время мы не сойдемся! Разве что в отдаленной перспективе", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что Николай Расторгуев предстанет перед судом.



Причиной этому стало то, что в 2018 году он не подал отчет в Пенсионный фонд Российской Федерации, за что был оштрафован на 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что лидер известной российской группы «Любэ» Николай Расторгуев устроил чрезвычайное происшествие на Крымском мосту.

В тот день съемки нового клипа группы проходили прямо на мосту, построенном оккупантами. Для того, чтобы съемочная группа смогла работать спокойно, было решено полностью перекрыть одну из полос движения, парализовав транспортный поток.

Напомним, подлость Путина вскрылась во время встречи с Зеленским, вернуть Донбасс будет невозможно.

Как сообщала Politeka, венгры бросили украинцев на растерзание Путину.

Также Politeka писала, что Путин готовит Зеленскому наглый ультиматум по Донбассу: "Придется дать Пушилину...".







