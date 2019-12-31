Вітати один одного листівками — давня, але гарна традиція, яка актуальна і сьогодні. Крім звичайного сухого тексту або хитромудрого віршика, в листівці передбачається гарний малюнок, що відображає всю суть свята і його настрій.

Новий рік традиційно зустрічається в ніч з 31 грудня на 1 січня. Таку традицію запровадив великий давньоримський імператор Гай Юлій Цезар у 46 році до нашої ери. Сам день присвячувався богу всіх початків — Янусу. В ті часи багато народів зустрічали Новий рік по закінченню зими, приблизно в середині березня.

Сьогодні ми знаємо це свято як вечір великого застілля і подарунків, зеленої прикрашеної ялинки, бенгальських вогнів, феєрверків, гірлянд. Одним із головних атрибутів Нового року є поздоровлення. Вони приймають форму прози, віршів або листівок. Вашій увазі пропонуємо список гарних новорічних листівок-привітань.

Готові листівки з привітанням до Нового року

Вдало вибрати листівку не складно, головне точно розуміти, кому вона адресується. Є універсальні, добрі новорічні картинки, є специфічні, які, наприклад, підійдуть тільки кращому другові чи подрузі. Є й такі, які можна подарувати тільки сім'ї. Деякі листівки можна надіслати через месенджер, СМС або роздрукувати на папері (у цьому випадку варто вибирати зображення високої якості). Розглянемо кілька прикладів.

Для сім'ї, звичайно, краще вибирати ідеальну листівку, яка одним своїм виглядом показує любов і турботу, віддає тепло, любов, ласку. На зображенні повинен бути невеликий красивий вірш.

Далеко не всі люблять довгі вірші і складні побажання на Новий рік в листівках. Гарне зображення і скромне «Нехай збуваються мрії» вистачить для переважної більшості друзів, знайомих, колег. Прояв уваги — серце подібного роду привітань, яке відмінно проявляється і в мінімалізмі.

Ось ще один приклад красивої мінімалістської листівки, без надмірностей і об'ємного тексту.

Ну як же без символу 2020 року — білого пацюка. Листівка з зображенням гризуна — одна з найпопулярніших, особливо серед молоді. Її можна використовувати як самостійне привітання, доповнити текстом (віршем чи прозою), а також відправити у комплекті з іншого листівкою. У будь-якому випадку, адресат залишиться задоволений.

Красивий вірш на листівці — запорука вдалого привітання. І нехай на тлі будуть банальні атрибути Нового року (ялинка, подарунки, кульки), приємні слова зроблять свою справу.

Супровідний текст до листівки

Часом буває дуже складно знайти відповідну листівку з гарним текстом. Що в такому випадку робити? Вибрати вітальну картинку без віршів і прози, і в супровідному листі написати все, що хочеться. Так, під красивим зображенням, можна написати невеликий віршик:

З Новим роком тебе я вітаю,

Чуда й доброї казки бажаю!

І удачі, і кар'єри,

Щоб кіно мав до прем'єри!

Щоб на свято цілий день,

Радісно співав пісень.

Щоб куди ти не пішов,

Всюди щастя там знайшов.

Такий мікс картинки і тексту оцінить будь-який друг. Але якщо потрібно привітати велику кількість людей, то необхідно шкукати нейтральний (універсальний) красивий вірш-привітання:

Новий рік до нас біжить,

Дід Мороз уже летить.

Зустрічаймо їх скоріш,

Заспіваємо цей вірш.

Новий рік мерщій прийди,

Дід Мороз у гості зайди,

Снігу до свята до нас завези.

Подарунків побільше ти нам принеси,

Вам бажаю щоб всі мрії,

Неодмінно здійснились, а з ними й надії.

Близьким людям завжди хочеться подарувати щось максимально тепле, миле, що зможе змусити посміхнутися і відчути любов, турботу. Так само і з віршем, він повинен сповна передати атмосферу і дух Нового року, Різдва, зимового чудового настрою.

Хай сніжинки з неба летять,

Подарунки на ялинці весять.

Діти повсюду радіють,

Дорослі про щось також мріють.

Щиро бажаю тобі,

Те, що хочу я й собі.

Колег по роботі і простих знайомих можна привітати листівкою в прозі. Все так само, як і з віршами, тільки на місці супровідного тексту невелике привітання. Наприклад: «Шановний Іване Петровичу! Щиро вітаю тебе з Новим роком! Бажаю побільше радісних моментів, щоб життя було насиченим і приємним. Щоб здоров'я було міцніше будь-якого металу, а віра ніколи не покидала. Щоб сім'я була в достатку, а неприємності обходили стороною. Нехай символ білого пацюка принесе стабільність і впевненість у завтрашньому дні!".

Ось ще приклад новорічного поздоровлення в прозі: «З Новим роком, дорогий друже! Хочу побажати тобі в 2020 виконання найзаповітніших ідей, щоб збувалися всі світлі мрії! Нехай на заваді не стоять перепони, а символ білосніжного щура веде потрібною дорогою, прямо до щастя. Бажаю, щоб тепло та затишок були у тебе в домі, а рідні завжди посміхалися та раділи.

Саморобні листівки до Нового року

Традиція готувати листівки власними руками з кожним роком зникає у зв'язку з динамічним розвитком електронних технологій. Але цінність таких виробів значно зростає. Зазвичай, такі листівки готуються таким шляхом: береться лист паперу або картону, підбирається тематична нарізка з журналів (ялинки, Дід Мороз, гірлянди, сніжинки), і потім все це добро гармонійно клеїться. Всі порожні поля можна зафарбувати нейтральними кольорами фломастерів або олівців. Не варто забувати про красиві написи: «З новим роком», «Вітаю, щастя радості бажаю» і т.д. Вірші вітаються, але не дуже великі.

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