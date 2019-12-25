Стало известно, на какую сумму украинцы могут рассчитывать отметить Новый год

Об этом пишет Politeka.net.

Чтобы не стоять в очередях накануне Нового года, украинцам уже сейчас рекомендуют закупать продукты, которые будут на новогоднем столе.

Для того, чтобы рассчитать сумму, бралась украинская семья, которая состоит из двух взрослых и двух детей.

Самым популярным блюдом на столах украинцев является запеченная или тушеная картошка с мясом. Блюдо обойдется приблизительно в 230 гривен, поскольку 2,5 кг картошки стоит 36 гривен, а полтора килограмма куринного филе с овощами - более 190 грн.

Еще одно традиционное блюдо на столах украинцев - холодец. Его обычно готовят их двух видов мяса. За свиную рульку придется отдать 70 гривен, а за говяжью голень - около 120 гривен. Также суммируем стоимость петрушки, лука, чеснока и моркови, и получаем 230 гривен за блюдо.

Не стоит забывать о классическом салате "Оливье". Для его приготовления понадобится 350 грамм колбасы (80 гривен), 0,5 кг картошки и пять яиц (25 грн). Также надо будет купить банку зеленого горошка (28 грн) и упаковку майонеза (15-17 гривен), поэтому блюдо обойдется в 150 гривен.

Новогодний стол украинцев будет богат и на различные закуски. Многие семьи захотят полакомиться бутербродами с икрой (150-160 грн) и красной рыбой (около 200 грн). Если учесть еще батоны и пачку сливочного масла, то такая закуска обойдется в 400 гривен.

Можно приготовить и более бюджетную закуску в виде сырной или колбасной нарезок, которые обойдутся в 80 и 120 гривен соответственно.

Для праздничного застолья также нужно закупить напитки: бутылку игристого (около 140 грн), бутылку красного вина и коньяка (в целом - 380 грн), сок и газировку для детей - более 100 гривен.

В среднем, украинской семье из двух взрослых и двух детей придется потратить более 2400 гривен на организацию новогоднего стола.

Напоминаем, что Politeka зафиксировала ценовые рекорды на большинство продуктов питания.

В то же время стало известно, когда цена на продовольственные товары может понизиться.

Также данные о том, сколько украинцы тратят денег на еду, шокировали Госстат.