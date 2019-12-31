Передані Україною Росії в рамках великого обміну екс-беркутівці вже засвітилися на пропагандистському телеканалі

Сергій Зінченко і Павло Аброськін, звинувачені у розстрілі учасників Революції Гідності в 2013–2014 роках, в ефірі пропагандисткого телеканалу «Росія 24» заявили, що невинні, а доказів їх неучасті у розстрілі людей на Майдані «зібрано чимало», передає Politeka.

Колишні бійці розформованої міліцейської роти МВС України «Беркут» стверджували, що не застосовували вогнепальну зброю, а користувалися спецзасобами і всім, що «регламентовано законом України про міліцію».

«Сам розстріл розпочався 20 лютого з 5.00 ранку. Стріляти почали по правоохоронцям. Вони спочатку вбили трьох, 39 вогнепальних поранень. Потім вбивають ще одного співробітника нашого, Колю Симисюка, і ранять ще нашого співробітника, Рому Панченка», – розповів Зінченко в ефірі кремлівського телеканалу.

Екс-беркутівці запевняють, що людей вбивали з будівлі столичної філармонії, причому, стверджують вони, вогонь вели не по тим, хто стояв у строю, а тим, хто ніс рацію і надавав іншу допомогу.

Аброськін додав, що слідство по справі «пройшло швидко», доказів не зібрали в достатній кількості, а експерти всі докази «підігнали під сторону обвинувачення».

Тепер обидва екс-беркутівця планують продовжувати брати участь у розслідуванні своєї справи, правда, не уточнили, дистанційно чи приїдуть в Україну.

Як відомо, п'ятьох екс-беркутівців, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олега Янішевського, Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру, звинуватили у розстрілі людей на Майдані. Було встановлено, що два з 12 ідентифікованих автомата належали Аброськину і Зінченку. З них 20 лютого 2014 року було вбито три людини, ще двоє отримали поранення.

Тим часом адвокати обвинувачених у розстрілах на Інститутській в лютому 2014 року екс-беркутівців, яких передали в ОРДЛО в рамках обміну, звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням переглянути події Революції гідності і дати їм «адекватну правову оцінку».

Нагадаємо, Юрій Романенко прокоментував звільнення екс-беркутівців.

Як повідомляла Politeka, Зеленський виконає примху Путіна.

Також Politeka писала, що суд плюнув в обличчя українцям, екс-беркутівця відпустили додому.