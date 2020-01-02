У Зеленського розповіли, коли почнуть видавати пенсії в Донецькій і Луганській областях

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, при яких умовах питання виплати пенсій у непідконтрольних українському уряду окремих районах Донецької та Луганської областей може бути дозволено. Про це він повідомив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Для ЄС виплата пенсій на окупованій території — це правозахисне питання, це дуже важливий нюанс. Вони не можуть не наполягати на тому, що це потрібно робити, але вони також розуміють, що одна справа хотіти щось зробити, а інше — це мати технічну можливість і можливість в плані безпеки. Зараз, в нинішній реальності, таких можливостей немає», – розповів віце-прем'єр-міністр України.

Кулеба визначив умови, за яких стане можливим виплата та отримання пенсійних плат на цих територіях.

«Вирішення цієї проблеми безпосередньо пов'язане на процес деокупації. Буде там Пенсійний фонд, будуть працювати платіжні системи - можна буде рухатися далі», — сказав він.

Відзначимо, що в кінці листопада 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Так, за нього передбачена можливість докупити стаж без застосування санкцій. Крім того, у разі документів пенсія буде розраховуватися з урахуванням інформації з реєстру застрахованих осіб. Законопроект № 2083-д скасовує обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб для отримання пенсій, і передбачає виплату заборгованості по пенсіях без терміну давності. На сьогодні ж діє трирічний ліміт.

Нагадаємо, що пенсії в Україні будуть отримувати далеко не всі, оскільки так званої «соціальної допомоги» більше не буде. Про це заявив заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірини Ковпашко.

За її словами, до 2004 року була передбачена так звана «соціальна допомога» для людей, у яких немає необхідного стажу роботи. Однак тепер її не буде. Тому, якщо при необхідних 26 роках робота, у людини буде 25,5 року, у призначенні пенсії їй відмовлять.

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