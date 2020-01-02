У Зеленского рассказали, когда начнут выдавать пенсии в Донецкой и Луганской областях

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, при каких условиях вопрос выплаты пенсий в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть разрешен. Об этом он сообщил в интервью «Интерфакс-Украина».

«Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории — это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они также понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое — это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет», – рассказал вице-премьер-министр Украины.

Кулеба определил условия, при каких станет возможным выплата и получение пенсионных плат на этих территориях.

«Решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы — можно будет двигаться дальше», — заключил он.

Отметим, что в конце ноября 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях.

Так, по нему предусмотрена возможность докупить стаж без применения санкций. Кроме того, в случае документов пенсия будет рассчитываться с учетом информации из реестра застрахованных лиц. Законопроект № 2083-д отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности. На сегодня ж действует трехлетний лимит.

Напомним, что пенсии в Украине будут получать далеко не все, поскольку так называемой «социальной помощи» больше не будет. Об этом заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко.

По ее словам, до 2004 года была предусмотрена так называемая «социальная помощь» для людей, у которых нет необходимого стажа работы. Однако теперь ее не будет. Поэтому, если при необходимых 26 годах работа, у человека будет 25,5 года, в назначении пенсии ей откажут.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

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