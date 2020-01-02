Пташиний гриб став причиною загибелі індиків

Влада на сході Польщі стверджує, що пташиний грип став причиною загибелі щонайменше 25 000 індиків на птахофабриках біля кордонів країни з Україною та Білоруссю, повідомляє АР.

2 січня ветеринарні органи Польші мали план забити десятки тисяч птахів у районі Любартова, головного регіону птахівництва країни. Поліція ж заблокувала доступ нерезидентів до враженого району.

Більш того, головний ветеринар Люблінського воєводства Павел Пйотровський підтвердив, що смертельний вірус H5N8 був причиною смерті індиків у двох фермах у селі Старий Устимів, розташованого за 45 кілометрів від кордонів з Україною та Білоруссю.

Поки не з’ясувалося, як вірус пташиного грипу потрапив на ферми.

Нагадаємо, що львів'яни масово хворіють на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це повідомили в понеділок, 16 грудня, у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ, де також розповіли, що інтенсивний показник захворюваності становить 374,2, при епідемічному порозі 439,6.

Захворіли 5483 особи у віці до 17 років.

На Львівщині госпіталізували з діагнозом ГРВІ в інфекційні стаціонари 101 людину. У тому числі – 80 дітей.

Всього минулого тижня захворіло на грип та гострі респіраторні інфекції 9398 людей.

Епідемія грипу цієї зими загрожує стати найсерйознішою за останні 15 років. Прогнозується, що взимку 2019-2020 років поширюватися віруси певних штамів почали раніше, ніж зазвичай. Про це заявили експерти з охорони здоров'я з США.

Наголошується, що віруси, які зазвичай заражають людей на початку весни, вже щосили атакують американців.

Дані типи вірусів, найбільш небезпечні для здоров'я дітей і людей молодше 50 років. Так у США вже зареєстрували 1,7 мільйона випадків захворювання на грип, 16 тисяч осіб було госпіталізовано, а число смертей досягла 900.

Головними симптомами небезпечних вірусів є блювота, лихоманка і діарея. Свого піку сезон грипу може досягти вже в грудні, що дуже рано.

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