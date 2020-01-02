Птичий гриб стал причиной гибели индюков

Власти на востоке Польши утверждает, что птичий грипп стал причиной гибели по меньшей мере 25 000 индюков на птицефабриках у границ страны с Украиной и Беларусью, сообщает АР.

2 января ветеринарные органы Польши имели план забить десятки тысяч птиц в районе Любартова, главного региона птицеводства страны. Полиция же заблокировала доступ нерезидентов к пораженного района.

Более того, главный ветеринар Люблинского воеводства Павел Пьетровский подтвердил, что смертельный вирус H5N8 был причиной смерти индюков в двух фермах в селе Старый Устимів, расположенного в 45 километрах от границ с Украиной и Беларусью.

Пока не с’выяснилось, как вирус птичьего гриппа попал на фермы.

Напомним, что львовяне массово болеют гриппом и острые респираторные инфекции. Об этом сообщили в понедельник, 16 декабря, во Львовском областном лабораторном центре МИНЗДРАВА, где также рассказали, что интенсивный показатель заболеваемости составляет 374,2, при эпидемическом пороге 439,6.

Заболели 5483 лица в возрасте до 17 лет.

На Львовщине госпитализировали с диагнозом ОРВИ в инфекционные стационары 101 человека. В том числе – 80 детей.

Всего на прошлой неделе заболело на грипп и острые респираторные инфекции 9398 людей.

Эпидемия гриппа этой зимой грозит стать самым серьезным за последние 15 лет. Прогнозируется, что зимой 2019-2020 годов распространяться вирусы определенных штаммов начали раньше, чем обычно. Об этом заявили эксперты по здравоохранению из США.

Отмечается, что вирусы, которые обычно заражают людей в начале весны, уже вовсю атакуют американцев.

Данные типы вирусов, наиболее опасные для здоровья детей и людей моложе 50 лет. Так в США уже зарегистрировали 1,7 миллиона случаев заболевания гриппом, 16 тысяч человек было госпитализировано, а число смертей достигло 900.

Главными симптомами опасных вирусов является рвота, лихорадка и диарея. Своего пика сезон гриппа может достичь уже в декабре, что очень рано.

Напомним, Супрун позволила выносить украинцев вперед ногами.

Как сообщала Politeka, «скорая» будет работать по-новому.

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