Відмова від строкової служби в Україні – величезна помилка нової влади

Українська влада підсіла на оплески і піар, але нездатна перейти до системного будівництва. Рішення прибрати строкову службу - величезна помилка в низці багатьох інших.

Таку думку в одному зі своїх інтерв'ю висловив відомий український експерт Олексій Арестович, передає Reply.ua.

Він упевнений: у ситуації постійної військової агресії та подальшої загрози з боку Росії відмовитися від строкової служби – недозволена розкіш для України, яка в такому випадку залишиться без навченого військового резерву.

Влада обіцяє замінити строковиків територіальною обороною, але тоді виникає розбіжність. У ТО повинні йти вже підготовлені люди, а де їх брати, якщо не буде призову на службу. Для вирішення завдань повної мобілізації або територіальної оборони Україні не вистачить навченого резерву, навіть якщо вона збере всіх ветеранів АТО і контрактників.

В якості ще одного прикладу того, наскільки недалеким буде таке рішення для нас, Арестович наводить за приклад крихітну Швейцарію, де строкова служба є обов'язковою. Навіть сусідня Польща поступово нарощує свою армію. Ми ж, воююча країна, хочемо відмовитися від призову.

Раніше ми писали, що в Україні за час осінньої кампанії 2019 призвали в армію понад 15 тисяч осіб. З них дев'ять тисяч поповнять військові частини ЗСУ. Поки що підписали контракти 3340 осіб.

Ми також повідомляли, що в мережі з'явилося відео, яке доводить, що в деяких частинах Збройних сил України досі практикують дідівщину проти новобранців. Запис помітив на сторінці одного з солдатів-строковиків колишній військовослужбовець ЗСУ Олександр (Грім) Грамарчук й опублікував у Facebook.

Новобранців змусили надіти на голову табуретки і стояти на напівзігнутих ногах - такий незграбний сюжет цієї "відеороботи". На ці дивні ритуали автор ролика наклав веселу музику.

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