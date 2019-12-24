Опасность со стороны РФ никуда не исчезла, наоборот она лишь возросла

Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков предупредил зачем президенту РФ Владимиру Путину нужно разведение сил на Донбассе

Он отметил, что отвод сил на Донбассе принесет лишь увеличение потерь с украинской стороны. Ведь разведение сил не несет никаких гарантий, артиллерийские обстрелы все еще ведутся и украинские военные гибнут. Кроме прочего, нет гарантий, что разминированные зоны не будут снова заминированы.

Об этом он рассказал в интервью Обозревателю.

Офицер утверждает, что Владимир Путин подталкивает Украину к отводу сил вдоль всей линии разграничения с единственной целью - контроль над большей территорией нашего государства. Ведь фактически Кремль будет иметь возможность ходить по серой зоне без препятствий со стороны украинской армии.

Также он заметил, что серую зону никто не контролирует.

"Наши – хочешь не хочешь – будут ходить в эти села и подрываться на минах. Будет еще больше потерь", – считает Лупаков.

Также ранее сообщалось, что Российская Федерация явно рассчитывает оторвать себе территории еще двух украинских областей, о чем свидетельствует установление "границ" на Донбассе.

Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий. Также он отметил, что под удар может попасть новое разведение сил на территории Донбасса.

Российская Федерация также пользуется даже марионетками, которые представляют так называемые республики на Донбассе. Тем самым они готовят для себя почву подальшего захвата территорий Украины.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе