Отказ от срочной службы в Украине – огромная ошибка новой власти

Украинская власть подсела на аплодисменты и пиар, но неспособна перейти к системному строительству. Решение убрать срочную службу – огромная ошибка в череде многих других.

Такое мнение в одном из своих интервью высказал известный украинский эксперт Алексей Арестович, передает Reply.ua.

Он уверен: в ситуации постоянной военной агрессии и дальнейшей ее угрозы со стороны России отказаться от срочной службы – непозволительная роскошь для Украины, которая в таком случае останется без обученного военного резерва.

Власть обещает заменить срочников территориальной обороной, но тогда возникает нестыковка. В ТО должны идти уже подготовленные люди, а где их брать, если не будет призыва на службу. Для решения задач полной мобилизации или территориальной обороны Украине не хватит обученного резерва, даже если она соберет всех ветеранов АТО и контрактников.

В качестве еще одного примера того, насколько недалеким будет такое решение для нас, Арестович приводит в пример крохотную Швейцарию, где срочная служба является обязательной. Даже соседняя Польща постепенно наращивает свою армию. Мы же, воюющая страна, хотим отказаться от призыва.

Ранее мы писали, что в Украине за время осенней кампании 2019 призвали в армию более 15 тысяч человек. Из них девять тысяч пополнят военные части ВСУ. Пока подписали контракты 3340 человек.

Мы также сообщали, что в сети появилось видео, которое доказывает, что в некоторых частях Вооруженных сил Украины до сих пор практикуют дедовщину против новобранцев. Запись заметил на странице одного из солдат-срочников бывший военнослужащий ВСУ Александр (Гром) Грамарчук и опубликовал в Facebook.

Новобранцев заставили надеть на голову табуретки и стоять на полусогнутых ногах - такой неуклюжий сюжет этой "видеоработы". На эти странные "ритуалы" автор ролика наложил веселую музыку.

Напомним, Кремль нашел способ увеличить господство в Украине.

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