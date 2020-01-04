Близько 120 тисяч українців перебувають у базах прикордонників з обмеженням у виїзді з країни - і все через несплату аліментів

Держприкордонслужба України радить громадянам більш ретельно готуватися до поїздок і дізнаватися, чи немає випадково їх імені в одній з таких баз, щоб потім відмова у виїзді не стала неприємною несподіванкою, як це сталося днями з чоловіком в аеропорту "Бориспіль" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Так, 1 січня під час проходження одним з українців оформлення на рейс в Дубай спрацювала база даних щодо обмеження виїзду за несплату аліментів, передає Politeka.net з посиланням на сайт Держприкордонслужби. 

36-річному чоловікові пояснили причину обмеження, однак той відреагував агресивно. Правоохоронцям довелося заспокоювати бешкетника. Щодо останнього - склали адмінпротокол.

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Нагадаємо, в Україні посилили покарання неплатників аліментів. Пов'язано це з тим, що за перші 6 місяців минулого року сума заборгованості зросла до 3,2 мільярда гривень. 

Так, щоб змусити недбайливого батька розщедритися, проводиться конфіскація майна, накладаються адміністративні арешти, людей відправляють на примусові роботи, а також заарештовують на певний строк. Примітно, в 2018 році Мін'юст виставив на торги машину неплатника "Ferrari 456 GT" за 2,15 млн гривень.

алименты

Також ми повідомляли, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко прокоментував введення закордонних паспортів на в'їзд в Росію. За словами міністра, це дасть додаткові гарантії.

"Втрата старої аналогової "книги" – це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами – це швидкий і дієвий інструмент допомоги від наших консулів", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, в Україні посилили покарання для неплатників аліментів: забирають все

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