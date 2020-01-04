Близько 120 тисяч українців перебувають у базах прикордонників з обмеженням у виїзді з країни - і все через несплату аліментів

Держприкордонслужба України радить громадянам більш ретельно готуватися до поїздок і дізнаватися, чи немає випадково їх імені в одній з таких баз, щоб потім відмова у виїзді не стала неприємною несподіванкою, як це сталося днями з чоловіком в аеропорту "Бориспіль" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Так, 1 січня під час проходження одним з українців оформлення на рейс в Дубай спрацювала база даних щодо обмеження виїзду за несплату аліментів, передає Politeka.net з посиланням на сайт Держприкордонслужби.

36-річному чоловікові пояснили причину обмеження, однак той відреагував агресивно. Правоохоронцям довелося заспокоювати бешкетника. Щодо останнього - склали адмінпротокол.

Нагадаємо, в Україні посилили покарання неплатників аліментів. Пов'язано це з тим, що за перші 6 місяців минулого року сума заборгованості зросла до 3,2 мільярда гривень.

Так, щоб змусити недбайливого батька розщедритися, проводиться конфіскація майна, накладаються адміністративні арешти, людей відправляють на примусові роботи, а також заарештовують на певний строк. Примітно, в 2018 році Мін'юст виставив на торги машину неплатника "Ferrari 456 GT" за 2,15 млн гривень.

Також ми повідомляли, міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко прокоментував введення закордонних паспортів на в'їзд в Росію. За словами міністра, це дасть додаткові гарантії.

"Втрата старої аналогової "книги" – це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами – це швидкий і дієвий інструмент допомоги від наших консулів", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, в Україні посилили покарання для неплатників аліментів: забирають все

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