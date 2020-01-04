Около 120 тысяч украинцев находятся в базах пограничников с ограничением в выезде из страны - и все из-за неуплаты алиментов

Госпогранслужба Украины советует гражданам более тщательно готовиться к поездкам и узнавать, нет ли случайно их имени в одной из подобных баз, чтобы затем отказ в выезде не стал неприятной неожиданностью, как это случилось на днях с мужчиной в аэропорту в "Борисполе" (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз).

Так, 1 января во время прохождения одним из украинцев оформления на рейс в Дубай сработала база данных по ограничению выезда из-за неуплаты алиментов, передает Politeka.net со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

36-летнему мужчине объяснили причину ограничения, однако тот отреагировал агрессивно. Правоохранителям пришлось успокаивать дебошира. В отношении последнего составили админпротокол.

Напомним, в Украине ужесточили наказания неплательщикам алиментов. Связано это с тем, что за первые 6 месяцев прошлого года сумма задолженностей возросла до 3,2 миллиарда гривен.

Так, дабы заставить нерадивого родителя раскошелиться, проводится конфискация имущества, накладываются административные аресты, людей отправляют на принудительные работы, а также арестовывают на определенный срок. Примечательно, в 2018 году Минюст выставил на торги машину неплательщика "Ferrari 456 GT" за 2,15 млн гривен.

Также мы сообщали, министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал введение заграничных паспортов на въезд в Россию. По словам министра, это даст дополнительные гарантии.

"Потеря старой аналоговой "книги" – это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами – это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - отметил Пристайко.

Напомним, в Украине ужесточили наказания для неплательщиков алиментов: забирают все

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