Син депутат Дніпровської міськради від партії "Оппоблок" Віктора Ярового жорстоко б'є свою дитину на очах у матері

Відповідне відео розмістив у мережі дружина Олександра Ярова, пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Вибачте, але я повинна це залишити тут. Це жорстоко, як і було мені знімати огидно. Я проходжу з сином нелегкий шлях, шлях одужання від цієї гнилі. Люди не змінюються. Перед сином я вибачилася. Сподіваюся він мене пробачить. Папа приїхав до сина на Новий рік", - написала на своїй сторінці у Фейсбуці мати дитини.

Вона додала, що чоловік вже не живе з ними, але коли вони були разом вона неодноразово піддавалася домашньому насильству.

Крім того, жінка підкреслила, що неодноразово зверталася в поліцію, однак результату немає.

Відео викликало хвилю гніву в мережі.

«Можливо, щось зміниться у нашій країні. Я розумію, як важко було знімати це відео. Сама сиджу і плачу. Але може хоч як-то це допоможе убезпечити Вас і бути доказом у суді. Розумію, що це не перший раз і у вас просто не було виходу. Хоча знаючи, що по нашим законам -ні. Це жахливо!!! Повинен же бути якийсь вихід. Сподіваємося тепер тільки на наш суд»,

«Господи! Як це можна було знімати????? Замість того, щоб вирвати дитину будь-якою ціною»,

«Який жах!!! Та хіба ви мати??? Ви нічим не краще вашого чоловіка! Як можна це знімати??? Як можна діяти, знімати, коли над вашим сином відбувається насильство, коли він так кричить??? Ви ж стали співучасницею насильства!!! Як взагалі можна було допустити таке? Серце розривається... Від усієї душі бажаю вам, щоб ваш син коли-небудь простив...», - обурюються люди.

Простите, но я должна это оставить тут. Это жестоко, как и было мне снимать отвратительно. Я прохожу с сыном нелегкий путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь он меня простит. Папа приехал к сыну на новый год. Gepostet von Александра Яровая am Sonntag, 5. Januar 2020

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