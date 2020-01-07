В Трудовий кодекс України внесуть поправки, які змінять життя українців

Так, у Трудовий кодекс України готуються внести зміни, які можуть дозволити начальникам звільняти працівників за втрату довіри, невиконання завдань або расглашение комерційної таємниці. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сайт Верховної ради України, де був опублікований проект закону № 2584 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо додаткових підстав для звільнення".

Юристи почали уточнювати ці пункти, адже непарна формулювання викликає підозри і питання. Пункти кодексу можуть неправильно трактувати, що призведе до великих ризиків.

Серед основних змін слід виділити деякі з них. Наприклад, в новому трудовому законодавстві, якщо роботодавець виступає ініціатором звільнення працівника, то він повинен буде виплатити йому грошову компенсацію. Крім того, сам співробітник може звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів, як це було прийнято раніше.

З позитивних тендеций окремо слід відзначити можливість віддаленої роботи як офіційної. Зараз же гнучкий графік і дистанційна робота призводить до штрафів від органів.

Також з Кзпп планують прибрати положення про обов'язкове пошуку роботи для вагітних жінок і жінок, що мають дітей у віці до 3 років у випадках реорганізації або ліквідації організації або у разі їх звільнення після закінчення строкового трудового договору.

Крім усього цього, звільнити працівника стане складніше. Стане табу звільнення працівника за участь в страйку або за оскарження дій роботодавця за звинуваченням у порушенні трудового законодавства. Однак, тут є свої підводні камені. Фіксування порушень на виробництві можуть розглянути як розголошення комерційної таємниці, тобто, стати приводом для звільнення.

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