Чиновниця з Чернівецької області Яніна Сметанюк безпідставно звинуватила воїна ООС у "вбивстві дітей Донбасу"
Вона залишила гнівні коментарі в суперечці з захисником України, а скріншотом-доказом поділилася на своїй сторінці в мережі Facebook українка Валентина Радчук.
Жінка зазначила, що навіть не думала, немов хтось може її так сильно здивувати в цьому житті, але прочитала листування між захисником і Яніною Сметанюк.
"Не в рушнику і на тому спасибі!": Олену Зеленську рознесли за вбрання на важливій зустрічі
Іран пішов в атаку на США, випущено ракети: з'явилися кадри жорстокої помсти
Влад Яма вразив видом після поранення, кадри облетіли мережу: «Розрубав собі голову...»
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Вона зазначила, що була просто вражена, коли дізналася, хто автор цього посту, адже його написала не жителька Горлівки та Макіївки, а Заставни (Чернівецької області прим.ред.). До всього іншого, вона працює в райдержадміністрації, представляючи там інтереси України.
"У коментарі пані Яніна Сметанюк учасника бойових дій звинувачує в тому, що він пішов воювати, щоб "дітей вбивати на Донбасі"! Я навіть не можу уявити, що почнуть писати року через два-три!" – обурилася автор поста, після побаченого поста любительки "русского мира" з Буковини.
У своєму пості Сметанюк образила захисника України, написавши, що: "Такий, як ти, вбивав дітей на Донбасі".
Нагадаємо, фаната «руського світу» покарали в Одесі: «так буде з кожним», кадри з місця.
Як повідомляла Politeka, любителі «руського світу» влаштувала шабаш в Одесі.
Також Politeka писала схованку з комуністичною символікою виявили в Одесі.