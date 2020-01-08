Хто б міг подумати, що на Буковині може опинитися така люта фанатка "російського світу"

Чиновниця з Чернівецької області Яніна Сметанюк безпідставно звинуватила воїна ООС у "вбивстві дітей Донбасу"

Вона залишила гнівні коментарі в суперечці з захисником України, а скріншотом-доказом поділилася на своїй сторінці в мережі Facebook українка Валентина Радчук.

Жінка зазначила, що навіть не думала, немов хтось може її так сильно здивувати в цьому житті, але прочитала листування між захисником і Яніною Сметанюк.

Вона зазначила, що була просто вражена, коли дізналася, хто автор цього посту, адже його написала не жителька Горлівки та Макіївки, а Заставни (Чернівецької області прим.ред.). До всього іншого, вона працює в райдержадміністрації, представляючи там інтереси України.

"У коментарі пані Яніна Сметанюк учасника бойових дій звинувачує в тому, що він пішов воювати, щоб "дітей вбивати на Донбасі"! Я навіть не можу уявити, що почнуть писати року через два-три!" – обурилася автор поста, після побаченого поста любительки "русского мира" з Буковини.

У своєму пості Сметанюк образила захисника України, написавши, що: "Такий, як ти, вбивав дітей на Донбасі".

Українці приши в жах після кричущого повідомлення любительки "російського світу". Вони пишуть безліч невтішних коментарів для чиновниці, відзначаючи - навіть уявити собі не могли, що жителька Буковини буде озвучувати ідеї "російського світу".

"Від тепла і добра у неї мозок (якщо він є!) заплив салатом олів'є. Потроху вся ця нечисть і чернівецька вата вилазить на світ Божий ... Тільки питання: "Кого вона виховає?" Пора Яніно в Саратов їхати...", " скінчилася твоя робота в держустанові", "Чуєш, шановна амеба. Адже мізків у тебе не більше. Щиро бажаю, щоб всі твої рідні вирушили на фронт. Бо для мене ти шматок гуано, і шкода тих хлопців, які віддали своє життя за те, щоб таке гуано як ти міг спокійно ростити своїх дітей і спати мирно в хаті".