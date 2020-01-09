У Киева сегодня нет эффективных инструментов давления на Тегеран

Заявления, сделанные украинскими чиновниками относительно расследования причин крушения пассажирского авиалайнера в Иране - это попытка сделать хорошую мину при плохой игре

Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник журналистам интернет-издания Новости Украины – From-UA.

Он указал на опасность, которую несет иранская сторона для Украины. Эксперт убежден, что Иран сделает все возможное, чтобы полностью взять под свой контроль расследование трагедии с Боингом. Они не позволят Украине слишком вмешиваться во весь процесс расследования.

На это в первую очередь указывает тот факт, что Тегеран отказался отдать Киеву «черные ящики» потерпевшего крушение авиалайнера.

Последствия этой трагедии действительно очень масштабны, они несут опасность и в экономическом и в политическом секторе, поэтому сейчас очень важно понять, что же на самом деле произошло с самолетом и кто виноват в катастрофе.

По мнению политолога, украинские чиновники понимают, что Иран не позволит Украине провести эффективное расследование. Поэтому все, что они делают это строят хорошую мину при плохой игре.

Один из министров Украины даже заявил, что наша страна совершенно не желала проводить расследование, понятно, что он сказал это не прямым текстом, но намекал достаточно прозаично.



«Такие заявления говорят лишь о том, что у Киева сегодня нет эффективных инструментов давления на Тегеран», - резюмировал эксперт.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

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