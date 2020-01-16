Погода в Україні найближчим часом буде відносно теплою, як для середини січня. Утримається поки що й ситуація з відсутністю суттєвих опадів на території країни
Про пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію синоптика Наталки Діденко:
«Які б метеорологічні бурі десь не бушували, які б сніги не випадали і які б морози не тріщали, у нас, в Україні, продовжується, вже й не знати який, термін антициклонів та вітрів південного, тобто, теплого, напрямків».
Так відомо, що завтра над територією України повисне антициклон «Dirk»:
«…тож знову й знову проводить у нас суху метеорепетицію, а ось дощі, сніги та вітри - це вже зона відповідальності циклону Heike, який принесе негоду в Західну Європу».
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У п’ятницю, 17-го січня опадів у більшості областей України не передбачається, але прогнозують тумани й мряку:
«Із метеорологічних явищ - тумани і, кому пощастить, паморозь, одне з найкрасивіших явищ зими».
Температура повітря в Україні найближчої ночі буде варіюватися від 0 до 5 градусів морозу, вдень – 0-5 градусів тепла.
У столиці п`ятниця буде сухою:
«Вночі від 0 до 2 морозу, вдень +2-+4 градуси», - зазначає синоптик.
Відомо також, що 18-19 січня слід чекати невеликого похолодання, але переважно у нічні години. Перші ж за останній тривалий час опади з`являться наприкінці наступних вихідних, з 24-го січня.
Раніше ми писали, що після теплої осені і досить м'якої зими українців чекає дуже неприємна весна з морозами і засухами до кінця сезону. Горбань прогнозує, що до кінця березня нас чекають сильні морози, в квітні буде холодно і сиро, як восени, а в травні стане настільки спекотно, що настане посуха.
«До середини березня триматимуться сильні морози. У квітні - холодно і сиро, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло. Травень - жаркий і посушливий, в середині - більше двох тижнів без опадів», - зазначив фахівець.
Нагадаємо, погода розійдеться не на жарт, найскладніше попереду: «Зима ще не закінчилась».
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