Погода в Украине готовит резкий разворот, поскольку территорию страны накроет резкое похолодание

Об этом рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык, передает «РБК-Украина».

«Снег будет, но его будет гораздо меньше, чем прежде. Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным», - отметил он.

Синоптик утверждает, что прошлый год был самым теплым для украинцев за последние несколько столетий.

«2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений в Европе, то есть примерно за 200-250 лет. Декабрь был самым теплым месяцем зимы на европейской территории», - уточнил он.

Однако сейчас, согласно прогнозу Билыка, ожидать нового потепления не стоит. Вторая декада января отметится повышением температуры на Юге и Западе до +6 по Цельсию.

Как сообщалось ранее, украинцев предупредили о фатальном ухудшении погоды в 2020 году. Об этом рассказала глава департамента климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова в комментарии журналистам.

Согласно прогнозу эксперта, в 2020 году на Украину обрушатся ураганы и наводнения.

Как утверждает метеоролог Вазира Мартазинова, ухудшение погодных условий объясняется глобальной циркуляции воздуха.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях", – озвучила свой прогноз эксперт.

"При любых больших перепадах температуры, от тепла к холоду или от холода к теплу, всегда возникают синоптические стихийные ситуации. Поэтому можно сделать прогноз, что в наступившем году будет то же, что и в ушедшем", - подытожила Мартазинова.

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