Погода в Украине 8 января будет далеко не «зимняя», поскольку столбики термометров будут показывать «плюсы»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, погода ожидается облачной и без осадков. Средний показатель температуры ночью будет от 4 до 9 мороза. Днем воздух прогреется до +3 тепла. Согласно прогнозу, на всей территории страны будет сухо.

В Киеве и области синоптики прогнозируют 0+3 по Цельсию и облачность. Ночью воздух остынет до -4-7 градусов. Осадков ждать не стоит.

Как сообщалось ранее, погода в 2020 году в Украине будет во многом похожа на прошлогоднюю. Ожидается даже еще более жаркое лето, резкие изменения температуры, мало осадков, но в то же время ливни, грозы и шквалы. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Она призналась, что по наблюдениям, время от 2015 года выдалось для украинского климата самым жарким за всю историю существования гидрометеорологического института. Ожидается, что прошлый год может оказаться за всю историю самым жарким, ведь тогда было несколько мощных теплых волн, что часто поднимало температуру воздуха на 15 градусов выше нормы.

По прогнозу, глобальные процессы вряд ли пойдут на спад, и придет похолодание.

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