Над Украиной повисли незимние температуры, но ситуация скоро может измениться....

Погода в Украине в ближайшее время будет относительно теплой, как для середины января. Сохранится пока и ситуация с отсутствием существенных осадков на территории страны

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию синоптика Наталии Диденко:

«Какие бы метеорологические бури где не бушевали, какие бы снега не выпадали и какие бы морозы не трещали, у нас, в Украине, продолжается, уже и не знать какой, срок антициклонов и ветров южного, то есть, теплого, направлений».

Так известно, что завтра над территорией Украины повиснет антициклон «Dirk»:

«…поэтому снова и снова проводит у нас сухую метеорепетицию, а вот дожди, снега и ветра - это уже зона ответственности циклона Heike, который принесет непогоду в Западную Европу».

В пятницу, 17-го января осадков в большинстве областей Украины не предвидится, но прогнозируют туманы и морось:

«Из метеорологических явлений - туманы и, кому повезет, изморозь, одно из самых красивых явлений зимы».

Температура воздуха в Украине ближайшей ночью будет варьироваться от 0 до 5 градусов мороза, днем – 0-5 градусов тепла.

В столице пятница будет сухой:

«Ночью от 0 до 2 мороза, днем +2-+4 градусы», - отмечает синоптик.

Известно также, что 18-19 января следует ждать небольшого похолодания, но преимущественно в ночные часы. Первые же за последнее длительное время осадки появятся в конце следующих выходных, с 24-го января.

Ранее мы писали, что

, после теплой осени и достаточно мягкой зимы украинцев ждет очень неприятная весна с морозами и засухами к концу сезона. Горбань прогнозирует, что к концу марта нас ждут сильные морозы, в апреле будет холодно и сыро, как осенью, а в мае станет настолько жарко, что наступит засуха.

«До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле - холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май - жаркий и засушливый, в середине - более двух недель без осадков», - отметил специалист.

Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась».

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