У вже далекому 2017 році киянам пообіцяли побудувати станцію метро біля житлового масиву Виноградар. Через два роки місцеві жителі все ще чекають заповітної гілки. Читайте про плани влади, останні новини про будівництво і прогнози на розвиток проекту - коли ж відкриють нові станції.

Плани і прогнози про метро на Виноградар

Останню станцію метро в Києві відкрили у 2013 році. Тоді закінчилося будівництво синьої гілки, яку замкнула станція “Теремки”. Нещодавно справа зрушила з мертвої точки. Мова йде про лінії метрополітену між станцією “Сирець” і Виноградарем - продовжується Сирецько-Печерська (зелена) гілка. Зараз місцевим жителям дуже складно доїхати в інший кінець Києва або хоча б до метро, адже житловий масив далекий від усіх ліній (найближча станція - “Сирець”).

Спочатку робота повинна була стартувати в 2017 році. Але з різних причин тендер на будівництво кілька разів переносили. У підсумку проект доручили підприємству “Київметробуд”.

Комісія Київської обласної ради погодила проект, а депутати видали дозвіл на оренду дев'яти ділянок на сім років, щоб Київський метрополітен розгорнув там будівельні майданчики. У листопаді 2018 року був підписаний договір. Першим ділом “Київметробуд” взявся за ділянку довжиною чотири кілометри, на якій повинні з'явитися станції "Мостицька" і "Проспект Правди". Потім збираються побудувати ще дві: “Виноградар” і “Маршала Гречко”. За прогнозами, перші дві станції зможуть обслуговувати 34 тисячі пасажирів на годину.

У березні 2019 року почалися будівельні роботи на вулицях Межова і Північний Сирець. Мер Віталій Кличко повідомив, що відкриття станцій відбудеться в 2021 році. За словами градоначальника, нове метро Сирецько-Печерської лінії створюють двома способами: між “Проспектом Правди” і “Мостицькою” - відкритим, а між останньою і “Сирцем” - закритим.

У листопаді представник “Київметробуду” Сергій Гринкевич написав у “Фейсбуці”, що компанія встановила перші конструкції. А конкретно - вентиляційний тунель між майбутніми станціями. Поруч з ним вирили котлован для монтажно-щитовий камери, звідки прохідницький щит діаметром 6 метрів буде переміщатися від станції "Мостицька" до зупинки "Сирець".

Тим часом, місцеві забудовники вже використовують ще не побудовані станції для реклами. Вони обіцяють квартири “у трьох хвилинах ходьби до метро”. Станцію "Виноградар" дійсно збираються побудувати прямо посеред житлового масиву. Найближчий орієнтир - супермаркет “Континент”. Раніше на цьому місці були сади радгоспу “Пуща-Водиця”.

Загальна довжина нової ділянки зеленої гілки з чотирма станціями складе близько 7,5 кілометрів. Для обслуговування поїздів на Подолі побудують ще одну електродепо.

Ось адреси нових станцій:

“Мостицька” - між вулицями Північно-Сирецька, Межова та Білицька.

“Проспект Правди” - на перехресті проспекту Правди та вулиці Межова на Виноградарі.

“Виноградар” - біля перехрестя проспекту Правди та вулиці Василя Порика

"Вулиця Маршала Гречка" - кінцева зупинка на ділянці, буде розташована на південь від перехрестя однойменної вулиці і проспекту Правди.

Тендер, затримки і вартість

Як вже згадувалося, з конкурсом на будівництво нової гілки київського метро виникла серйозна затримка. Восени 2018 року КП “Київський метрополітен” скасував перший тендер. А потім оголосив новий в системі “ProZorro”. Причиною назвали ряд порушень.

Варто відзначити, що акціонерне товариство “Київметробуд” виграло обидва конкурси, запросивши найнижчу ціну. У березні 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко озвучив вартість перших двох станцій - 5,9 мільярда гривень. А 23 серпня Київська міська державна адміністрація затвердила обґрунтування будівництва гілки. Всього на проект планують витратити 11,2 мільярда гривень.

В 2018 році з державного бюджету України на проект гілки “Сирець”-”Виноградар” виділили 2,5 мільярда гривень. А в 2019 - ще півмільярда.

Особливості будівництва метро

Блогер Олег Тоцький побував на будівництві метро в грудні 2019 року. За його словами, на ділянці видно великий прогрес. Будівельники продовжують готуватися до монтажу щита. Вони вже завершили стіну в ґрунті для монтажної камери. Судячи з фотографій, роботи активно ведуться на всіх ділянках.

Коли щит запустять, то зможуть провести тунель в напрямку станції «Сирець». Так будівельники зможуть “врізатися” в зелену гілку метрополітену. Згідно з планом, це відбудеться поруч з рестораном «Дубки». Потім чекають роботи над другим тунелем до “Сирцю”. “Київметробуд” обіцяє завершити обидва шляхопроводу до кінця 2020 року. Ось приблизна карта:

Варто окремо зупинитися на розташування тунелів. Як показує схема, на новій ділянці метро вони будуть йти не паралельно, а один над іншим. Інженери вирішили зробити так з-за щільної забудови будинків на ділянці від “Мостицькій” і “Проспекту Правди”. Для цього на глибині 18 метрів побудують особливу двох'ярусну конструкцію. На глибині 25 метрів вже готові підпірні бетонні стіни. Загальна глибина буде 44 метри.

На об'єктах запрацювали вантажні ліфти. Вони доставляють робітників, будматеріали та обладнання вглиб столиці. Зокрема, у стовбур шахти глибиною 45 метрів біля метро “Сирецька”.

Мер Києва Віталій Кличко попередив жителів навколишніх районів про сильний шум, яким буде супроводжуватися будівництво. За його словами, вже у 2020 році підрядники виконають всі гучні завдання. Залишається сподіватися, що будівельники закінчать вчасно.

Чому будівництво затримується

Перший заступник голови Київської міськадміністрації Микола Поворозник зазначив, що перший рік пішов на підготовку до будівництва. Початок будівництва було покладено тільки в 2018 році. Підрядникам довелося закуповувати складне устаткування, попередньо провівши конкурси.

Наразі підрядники відстають від графіка на 1,5 місяці. А адже попереду ще два місяці зими і, можливо, холодна весна. Втім, будівельники переконують, що зможуть наздогнати згаяний час і вкластися у встановлені терміни.

Головною причиною затримки вони називають підключення будмайданчиків до електромережі - цей процес сильно затягнувся. До того ж, на території Виноградаря прокладено багато інженерних комунікацій, які довелося переносити. Це електричні кабелі, каналізаційні труби, водопроводи і т. д. Електричний струм потрібен, в першу чергу, для запуску прохідницького щита.

За словами співробітників метрополітену, ці проблеми вже вирішені. Тому є шанс знову влитися в графік. Зараз близько 250 робочих будують нові станції паралельно на декількох майданчиках.

Втім, є ще один привід затриматися. “Київметробуду” доведеться знести декілька об'єктів, які заважають будівництву. У тому числі: СТО, автомийку, кафе, та гаражі. По ходу робіт деякі ділянки дороги перекриватимуть, заважаючи руху машин.

Дизайн нових станцій

Архітектурний інститут "Київметропроект" показав проекти нових станцій Сирецько-Печерської лінії метро. Згідно з планами дизайнерів, на станціях зроблять ліфти для пасажирів з обмеженими можливостями. Крім того, там можуть з'явитися готелі для працівником метрополітену, які працюють ночами.

На “Мостицькій” збираються зробити зелені стіни і гранітний підлогу на платформі. Станцію обладнають шумозаглушуючими екранами і панелями. Так що на поверхні не буде чутно руху поїздів.

На "Проспекті Правди" заплановані дизайнерські нововведення. На стінах хочуть встановити великі жовті скляні панелі. За задумом авторів проекту, підсвічування створить гру півтіней. При цьому скло буде прозорим. За нею пасажири зможуть побачити “нутрощі” станції.

З-за будинків обмежена площа не тільки шляхів, але і для підземних приміщень. Вестибюль побудують перпендикулярно станції. А платформи розмістять по боках від рейок. Пасажирам доведеться добиратися від однієї платформи до іншої по переходу над коліями.

Архітектори пропонують використовувати фруктову тему на станції "Виноградар". Для цього вони планують встановити на стелі 90 темно-фіолетових світильників круглої форми, схожих на виноградини. Крім того, будівельники можуть відмовитися від колійної стіни, щоб візуально розширити вузький простір станції. Незрозуміло тільки, де метрополітен буде розміщувати рекламу.

На станції "Вулиця Маршала Гречка" колійну стіну залишать. Більш того, прикрасять білими світильниками. В іншому це буде звичайна станція з класичним вестибюлем і ескалаторами.

Виглядає цікаво. Сподіваємося, що "Київський метрополитет" втілить свої плани в життя.

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