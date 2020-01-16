В уже далеком 2017 году киевлянам пообещали построить станцию метро у жилого массива Виноградарь. Спустя два года местные жители все еще ждут заветной ветки. Читайте о планах властей, последние новости о строительстве и прогнозы на развитие проекта - когда же откроют новые станции.

Планы и прогнозы о метро на Виноградарь

Последнюю станцию метро в Киеве открыли в 2013 году. Тогда закончилось строительство синей ветки, которую замкнула станция “Теремки”. Недавно дело сдвинулось с мертвой точки. Речь идет о линии метрополитена между станцией “Сырец” и Виноградарем - продолжается Сырецко-Печерская (зеленая) ветка. Сейчас местным жителям очень сложно доехать в другой конец Киева или хотя бы до метро, ведь жилмассив далек ото всех линий (ближайшая станция - “Сырец”).

Изначально работа должна была стартовать в 2017 году. Но по разным причинам тендер на строительство несколько раз переносили. В итоге проект поручили предприятию “Киевметрострой”.

Комиссия Киевской областной рады согласовала проект, а депутаты выдали разрешение на аренду девяти участков на семь лет, чтобы Киевский метрополитен развернул там строительные площадки. В ноябре 2018 года был подписан договор. Первым делом “Киевметрострой” взялся за участок длиной четыре километра, на котором должны появиться станции "Мостицкая" и "Проспект Правды". Затем собираются построить еще две: “Виноградарь” и “Маршала Гречко”. По прогнозам, первые две станции смогут обслуживать 34 тысячи пассажиров в час.

В марте 2019 года начались строительные работы на улицах Межевая и Северный Сырец. Мэр Виталий Кличко сообщил, что открытие станций состоится в 2021 году. По словам градоначальника, новое метро Сырецко-Печерской линии создают двумя способами: между “Проспектом Правды” и “Мостицкой” - открытым, а между последней и “Сырцом” - закрытым.

В ноябре представитель “Киевметростроя” Сергей Гринкевич написал в “Фейсбуке”, что компания установила первые конструкции. А конкретно - вентиляционный тоннель между будущими станциями. Рядом с ним вырыли котлован для монтажно-щитовой камеры, откуда проходческий щит диаметром 6 метров будет перемещаться от станции "Мостицкая" до остановки "Сырец".

Тем временем, местные застройщики уже используют еще не построенные станции для рекламы. Они обещают квартиры “в трех минутах ходьбы до метро”. Станцию "Виноградарь" действительно собираются построить прямо посреди жилого массива. Ближайший ориентир - супермаркет “Континент”. Раньше на этом месте были сады совхоза “Пуща-Водица”.

Общая длина нового участка зеленой ветки с четырьмя станциями составит около 7,5 километров. Для обслуживания поездов на Подоле построят еще одно электродепо.

Вот адреса новых станций:

“Мостицкая” - между улицами Северо-Сырецкая, Межевая и Белицкая.

“Проспект Правды” - на перекрестке проспекта Правды и улицы Межевая на Виноградаре.

“Виноградарь” - возле перекрестка проспекта Правды и улицы Василия Порика

"Улица Маршала Гречко" - конечная остановка на участке, будет расположена южнее перекрестка одноименной улицы и проспекта Правды.

Тендер, задержки и стоимость

Как уже упоминалось, с конкурсом на строительство новой ветки киевского метро возникла серьезная заминка. Осенью 2018 года КП “Киевский метрополитен” отменил первый тендер. А затем объявило новый в системе “ProZorro”. Причиной назвали ряд нарушений.

Стоит отметить, что акционерное общество “Киевметрострой” выиграло оба конкурса, запросив самую низкую цену. В марте 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко озвучил стоимость первых двух станций - 5,9 миллиарда гривен. А 23 августа Киевская городская государственная администрация утвердила обоснование строительства ветки. Всего на проект планируют потратить 11,2 миллиарда гривен.

В 2018 году из государственного бюджета Украины на проект ветки “Сырец”-”Виноградарь” выделили 2,5 миллиарда гривен. А в 2019 - еще полмиллиарда.

Особенности строительства метро

Блогер Олег Тоцкий побывал на стройке метро в декабре 2019 года. По его словам, на участке виден большой прогресс. Строители продолжают готовиться к монтажу щита. Они уже завершили стену в грунте для монтажной камеры. Судя по фотографиям, работы активно ведутся на всех участках.

Когда щит запустят, то смогут провести тоннель в направлении станции «Сырец». Так строители смогут “врезаться” в зеленую ветку метрополитена. Согласно плану, это произойдет рядом с рестораном «Дубки». Потом предстоят работы над вторым тоннелем к “Сырцу”. “Киевметрострой” обещает завершить оба путепровода до конца 2020 года. Вот примерная карта:

Стоит отдельно остановиться на расположении тоннелей. Как показывает схема, на новом участке метро они будут идти не параллельно, а один над другим. Инженеры решили сделать так из-за плотной застройки домов на участке от “Мостицкой” до “Проспекта Правды”. Для этого на глубине 18 метров построят особую двухъярусную конструкцию. На глубине 25 метров уже готовы подпорные бетонные стены. Общая глубина будет 44 метра.

На объектах заработали грузовые лифты. Они доставляют рабочих, стройматериалы и оборудование вглубь столицы. В частности, в ствол шахты глубиной 45 метров возле метро “Сырецкая”.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей окрестных районов о сильном шуме, которым будет сопровождаться строительство. По его словам, уже в 2020 году подрядчики выполнят все шумные задачи. Остается надеяться, что строители закончат все вовремя.

Почему строительство задерживается

Первый замглавы Киевской горадминистрации Николай Поворозник отметил, что первый год ушел на подготовку к строительству. Начало строительству было положено только в 2018 году. Подрядчикам пришлось закупать сложное оборудование, предварительно проведя конкурсы.

Пока подрядчики отстают от графика на 1,5 месяца. А ведь впереди еще два месяца зимы и, возможно, холодная весна. Впрочем, строители убеждают, что смогут догнать упущенное время и вложиться в установленные сроки.

Главной причиной задержки они называют подключение стройплощадок к электросети - этот процесс сильно затянулся. Вдобавок, на территории Виноградаря проложено много инженерных коммуникаций, которые пришлось переносить. Это электрические кабели, канализационные трубы, водопроводы и т.д. Электричество нужно, в первую очередь, для запуска проходческого щита.

По словам сотрудников метрополитена, эти проблемы уже решены. Поэтому есть шанс снова влиться в график. Сейчас около 250 рабочих строят новые станции параллельно на нескольких площадках.

Впрочем, есть еще один повод задержаться. “Киевметрострою” придется снести несколько объектов, которые мешают строительству. В том числе: СТО, автомойку, кафе, и гаражи. По ходу работ некоторые участки дороги будут перекрывать, мешая движению машин.

Дизайн новых станций

Архитектурный институт "Киивметропроект" показал проекты новых станций Сырецко-Печерской ветки метро. Согласно планам дизайнеров, на станциях сделают лифты для пассажиров с ограниченными возможностями. Кроме того, там могут появиться гостиницы для работником метрополитена, которые трудятся в по ночам.

На “Мостицкой” собираются сделать зеленые стены и гранитный пол на платформе. Станцию оборудуют шумоподавляющими экранами и панелями. Так что на поверхности не будет слышно движения поездов.

На "Проспекте Правды" запланированы дизайнерские нововведения. На стенах хотят установить большие желтые стеклянные панели. По задумке авторов проекта, подсветка создаст игру полутеней. При этом стекло будет прозрачным. За ней пассажиры смогут увидеть “внутренности” станции.

Из-за домов ограничена площадь не только для путей, но и для подземных помещений. Вестибюль построят перпендикулярно станции. А платформы разместят по бокам от рельс. Пассажирам придется добираться от одной платформы до другой по переходу над путями.

Архитекторы предлагают использовать фруктовую тему на станции "Виноградарь". Для этого они планируют установить на потолке 90 темно-фиолетовых светильников круглой формы, похожих на виноградины. Кроме того, строители могут отказаться от путевой стены, чтобы визуально расширить узкое пространство станции. Непонятно только, где метрополитен будет размещать рекламу.

На станции "Улица Маршала Гречко" путевую стену оставят. Более того, украсят белыми светильниками. В остальном это будет самая обычная станция с классическим вестибюлем и эскалаторами.

Выглядит интересно. Надеемся, что "Киевский метрополитет" воплотит свои планы в жизнь.

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