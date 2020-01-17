Народні депутати прийняли закон про середню освіту, який продовжить реформу освіти в Україні.

У 2017 році в Україні почалися масштабні реформи в освітній сфері. Спочатку уряд реформував початкову школу, а в цьому році прийшла черга змінюватися середній школі.

16 січня депутати 327-ма голосами підтримали законопроект, який внесе безліч змін в роботу шкіл. На думку деяких депутатів, ухвалений законопроект не дуже якісний.

Документ встановлює ліміти для учнів в класі. Так, в молодшій школі не повинно навчатися більше 24 учнів. А в середній – більше 30. Правда, чи будуть школи, особливо у великих містах, виконувати ці норми, на даний момент невідомо.

Тепер учням в середній школі дадуть право вибирати деякі предмети, які вони хочуть вивчати. Цікаво, що групи навчання зможуть формувати з дітей різного віку.

У новому законі детально розписали статті про індивідуальну освіту і домашню формою навчання. Тепер українці зможуть організовувати для своїх дітей гнучкий графік навчання. Для цього достатньо буде написати заяву, на основі якої для учня складуть індивідуальний навчальний план. Цікаво, що деякі предмети діти зможуть вивчати за межами школи і просто здавати підсумкову атестацію для перевірки знань.

Документ вносить зміни не тільки в навчальний процес, але й в роботу вчителів та адміністрації школи. Тепер директорам шкіл не можна буде обіймати посаду більше двох термінів поспіль. Один термін триватиме шість років. Конкурс на заміщення посади буде проводити незалежна комісія.

Вже в цьому році директора перейдуть на нові контракти. Учителів-пенсіонерів влітку переведуть на термінові контракти строком на один рік.

До речі, закон передбачає три моделі вивчення в школах української мови. Корінні народи, які не мають держави, зможуть отримувати освіту рідною мовою. Національні меншини зможуть навчатися рідною мовою в початковій школі і частково в середній і старшій, а національні громади зможуть навчатися рідною мовою тільки в початковій школі – з 5 класу не менше 80% навчального часу має бути українським.

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