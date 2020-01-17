Народные депутаты приняли закон о среднем образовании, который продолжит реформу образования в Украине

В 2017 году в Украине начались масштабные реформы в образовательной сфере. Сначала правительство реформировало начальную школу, а в этом году пришла очередь меняться средней школы.

16 января депутаты 327-ю голосами поддержали законопроект, который внесет множество изменений в работу школ. По мнению некоторых депутатов, принятый законопроект не очень качественный.

Документ устанавливает лимиты учеников в классах. Так, в младшей школе не должно будет учиться больше 24 учеников. А в средней – более 30. Правда, будут ли школы, особенно в больших городах, выполнять эти нормы, на данный момент неизвестно.

Теперь ученикам в средней школе дадут право выбирать некоторые предметы, которые они хотят изучать. Интересно, что группы обучения смогут формировать из детей разного возраста.

В новом законе подробно расписали статьи об индивидуальном образовании и домашней форме обучения. Теперь украинцы смогут организовывать для своих детей гибкий график обучения. Для этого достаточно будет написать заявление, на основе которого для ученика составят индивидуальный учебный план. Интересно, что некоторые предметы дети смогут изучать за пределами школы и просто сдавать итоговую аттестацию для проверки знаний.

Документ вносит изменения не только в учебный процесс, но и в работу учителей и администрации школы. Теперь директорам школ нельзя будет занимать должность более двух сроков подряд. Один срок будет длиться шесть лет. Конкурс на замещение должности будет проводить независимая комиссия.

Уже в этом году директора перейдут на новые контракты. Учителей-пенсионеров летом переведут на срочные контракты сроком на один год.

Кстати, закон предусматривает три модели изучения в школах украинского языка. Коренные народы, которые не имеют государства, смогут получать образование на своем родном языке. Национальные меньшинства смогут учиться на родном языке в начальной школе и частично в средней и старшей, а национальные общины смогут учиться на родном языке только в начальной школе – с 5 класса не менее 80% учебного времени должно быть украинским.

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