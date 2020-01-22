Магнітні бурі у лютому стануть справжнім випробуванням для українців

Про це пише РБК-Україна.

Як попереджають фахівці, магнітні бурі у лютому триватимуть декілька днів, завдаючи дискомфорт метеозалежним українцям.

Як відомо, магнітною (геомагнітною) бурею дослідники називають порушення геомагнітного поля Землі, яке може виникати при вступі до межі планети обуреного сонячного вітру. Подібний процес може тривати лише кілька годин, а може затягнутися на кілька днів.

В цей період метеозалежні українці відчувають проблеми зі здоров'ям: від головних болів, стрибків тиску до депресивних настроїв і дратівливості.

В Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН попередили, що найближчий удар з космосу запланований на початок наступного місяця.

Вже 1 лютого на Землю обрушиться магнітна буря, коливання якої будуть незначними. З 2 по 4 лютого буде відносно сильна буря, а 5 лютого вона піде на спад.

Фахівці нагадують, що в ці злощасні дні можуть виникати напади головного болю, тривожність, скачки артеріального тиску, загострення хронічних хвороб, а також безсоння, депресивні настрої, безпричинна втома.

Тому медики не рекомендують українцям в момент розгулу магнітних бур вживати алкогольні напої, жирну їжу і каву. Також вони радять дотримуватися питного режиму і здорового харчування. Непогано було б виспатися, присвятити цілий день улюбленому заняттю і не піддавати себе стресам.

Також ми раніше писали про те, що людство на межі вимирання в 2020 році. При цьому ризики вище, ніж шанси окремо взятої людини бути атакованим блискавкою або акулою. До такого висновку прийшли вчені з Оксфордського університету.

Фахівці впевнені, що людський рід може вимерти від природних причин у будь-який майбутній рік - шанси складають 1 до 14 тисяч. А ймовірність однієї людини отримати удар блискавки 1 до 700 тис., постраждати від акули 1 до 650 тис., а зустрітися з супермоделлю 1 до 880 тис.

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