Магнитные бури в феврале станут настоящим испытанием для украинцев

Об этом пишет РБК-Украина.

Как предупреждают специалисты, магнитные бури в феврале продлятся несколько дней, причиняя дискомфорт метеозависимым украинцам.

Как известно, магнитной (геомагнитной) бурей исследователи называют возбуждение геомагнитного поля Земли, которое может возникать при поступлении в пределы планеты возмущенного солнечного ветра. Подобный процесс может длиться всего пару часов, а может затянуться на несколько дней.

В этот период метеозависимые украинцы испытывают проблемы со здоровьем: от головных болей, скачков давления до депрессивных настроений и раздражительности.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН предупредили, что ближайший удар из космоса запланирован на начало следующего месяца.

Уже 1 февраля на Землю обрушится магнитная буря, колебания которой будут незначительными. Со 2 по 4 февраля будет относительно сильная буря, а 5 февраля она пойдет на спад.

Специалисты напоминают, что в эти злополучные дни могут возникать приступы головной боли, тревожность, скачки артериального давления, обострение хронических болезней, а также бессонница, депрессивные настроения, беспричинная усталость.

Поэтому медики не рекомендуют украинцам в момент разгула магнитных бурь употреблять алкогольные напитки, жирную пищу и кофе. Также они советуют придерживаться питьевого режима и здорового питания. Неплохо было бы выспаться, посвятить целый день любимому занятию и не подвергать себя стрессам.

Также мы ранее писали о том, что человечество на грани вымирания в 2020 году. При этом риски выше, чем шансы отдельно взятого человека быть атакованным молнией или акулой. К такому заключению пришли ученые из Оксфордского университета.

Специалисты уверены, что человеческий род может вымереть от естественных причин в любой будущий год - шансы составляют 1 к 14 тысячам. А вероятность одного человека получить удар молнии 1 к 700 тыс., пострадать от акулы 1 к 650 тыс., а встретиться с супермоделью 1 к 880 тыс.

Напомним, магнитные бури готовят неслыханный удар, названы опасные даты.

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