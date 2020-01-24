Про розгорнуту картину "реформи ім. Супрун" йде мова в інтерв'ю з одним з найкращих українських аналітиків у сфері медицини Анатолієм Якименко Юрію Романенку

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Фахівець не заперечує простої істини про те, що «затіяна» в Україні масштабна медреформа була ініційована і якось почала впроваджуватися у життя, але грошей на неї в достатній кількості немає, тому українці рано чи пізно зіткнуться з проблемами:

«Реформа почалася і повинна була закінчиться на первинному рівні – так було заплановано. Тепер постало питання забезпечення другого і третього рівнів забезпеченості громадян медпослугами». Все тому, що первинну допомогу надають, за задумом, бідним, з бюджету, хто більш заможні – виходить, самі повинні організуватися, до того – платити звичні податки, заробити на бюджет для бідних, і далі вже самоорганізуватися в квазідержфонди і самі за себе заплатити в медицині – він говорить, по суті, про подвійне оподаткування певних категорій громадян.

У якості акценту в бесіді, виділили наступну тезу: фактично, в медсектор, відповідно до можливостей і концепцій реформи, державою збираються гроші і потім їх розподіляють в приватні «руки» - страхові компанії зокрема. За словами Якименка, він володіє інсайдерською інформацією про те, що українські vip-експерти з питань реформи медицини в країні «задумали» саме таку схему з приватними страховими компаніями. В теорії, припускає експерт, це, можливо і ефективно, але рішення - дуже ризиковане, як буде на практиці і саме в Україні – велике питання. Експерт додав:

«Більшість наших реформаторів, в тому й справа, хочуть використати державу як інструмент насильства над громадянами для подвійного оподаткування і розподілити ці гроші куди вважатимуть за доцільне. Самі ж лікарі – злом не є, вони хочуть просто працювати, не торкаючись теми грошей».

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