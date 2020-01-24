О развернутой картине "реформы им. Супрун" идет речь в интервью с одним из лучших украинских аналитиков в сфере медицины Анатолием Якименко Юрию Романенко

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Специалист не отрицает простой истины о том, что «затеянная» в Украине масштабная медреформа была инициирована и кое-как начала внедряться в жизнь, но денег на нее в достаточном количестве нет, посему украинцы рано или поздно столкнутся с проблемами:

«Реформа началась и должна была закончится на первичном уровне – так было запланировано. Теперь появился вопрос обеспечения второго и третьего уровней обеспеченности граждан медуслугами». Все потому как первичную помощь дают, по задумке, бедным, из бюджета, кто посостоятельнее – получается, сами должны организоваться, до того – платить привычные налоги, заработать на бюджет для бедных, и далее уже самоорганизоваться в квазигосфонды и сами за себя заплатить в медицине – он говорит, по сути, о двойном налогообложении определенных категорий граждан.

В качестве акцента в беседе, выделили следующий тезис: фактически, в медсектор, согласно возможностям и концепциям реформы, государством собираются деньги и потом их распределяют в частные «руки» - страховые компании в частности. По словам Якименко, он располагает инсайдерской информацией о том, что украинские vip-эксперты по вопросам реформы медицины в стране «задумали» именно такую схему с частными страховыми компаниями. В теории, предполагает эксперт, это, возможно и эффективно, но решение - очень рискованное, как будет на практике и именно в Украине – большой вопрос. Эксперт добавил:

«Большинство наших реформаторов, в том то и дело, хотят использовать государство, как инструмент насилия над гражданами для двойного налогообложения и распределить эти деньги куда посчитают целесообразным. Сами же врачи – злом не являются, они хотят просто работать, не касаясь темы денег».

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