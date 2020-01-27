Жертв небезпечного коронавіруса 2019-nCoV з кожним днем стає все більше

Свіжу інформацію станом на ранок 27 січня оприлюднив Держкомздрав Піднебесної, передає Politeka.net.

Повідомляється, що тільки за минулий день в Китаї від коронавіруса 2019-nCoV померли 24 людини.

Таким чином, число жертв, який погубив смертельний вірус, становила 80 осіб.

Що стосується заражених, то за цей час 2794 людина встигли захворіти. В цілому, Держкомздрав підозрює інфікування коронавірусом у понад 3,8 тис. осіб.

Медики стверджують, що епідемія увійшла в більш складну стадію, і тепер заразитися коронавірусом nCoV стало набагато простіше.

За інформацією росЗМІ, смертельний вірус вже встиг дістатися до популярного серед туристів китайського курорту Хайнань. Там був зафіксований перший випадок смерті від нового типу коронавіруса: померла 80-річна жінка, яка прибула з Уханя.

Також п'ять випадків зараження коронавірусом були офіційно на території Сполучених Штатів.

Раніше ми повідомляли про те, що смертельний коронавірус оточив Україну з декількох сторін. У Білорусі та Санкт-Петербурзі медики госпіталізували людей з підозрою на зараження nCoV.

Через загрозу епідемії коронавіруса в Україні Володимир Зеленський скликав термінову нараду, на якій також були присутні керівництво МОЗ.

Відомо, що на сьогоднішній день в аеропортах і на кордоні також працює оперативна комунікація і є інструкції, як потрібно перевіряти пасажирів. У МОЗ підкреслили, що китайські технології, якими лікують хворих в Азії, будуть використовуватися і у нас в країні в разі виявлення коронавіруса.

Ситуацію з епідемією вперше прокоментував голова КНР Сі Цзіньпін. За його словами, швидкість поширення коронавіруса збільшується і ще більше погіршує ситуацію.

«Ми неухильно підсилюємо боротьбу з хворобами та їх профілактику. Однак прямо зараз ми зіткнулися з надзвичайно серйозним кризою суспільної охорони здоров'я», – сказав Сі Цзіньпін.

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