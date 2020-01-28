63-річна російська актриса Наталія Андрейченко, відома глядачам по ролі Мері Поппінс, вийшла на зв'язок, після того як її більше доби шукали всім світом

Як передає Politeka.net, артистка записала відеозвернення, поділившись ним у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскролльте до кінця). Андрейченко детально описала ситуацію, чому і де пропадала. Виявилося, вона останнім часом багато працювала, дуже сильно втомилася і хотіла тиші і спокою. Андрейченко вирушила глибоко в джунглі, де разом з іншими пройшла духовну практику, однією з умов якої була "повна тиша", тобто ніяких телефонів і ніяких зв'язків із зовнішнім світом - артистка очищалася духовно і набиралася енергії.

Повернувшись додому і включивши мобілку, Наталія Едуардівна, м'яко сказати, прийшла в жах від кількості повідомлень і дзвінків, які їй залишили численні друзі та знайомі.

"Я вас вітаю з такою вдячністю, від усієї своєї душі, що навіть не можу висловити словами. Я дуже боюся, що зараз розплачуся, - говорить в кадрі актриса. - Я хочу подякувати вам за те співчуття, яке я зазнала у зв'язку з так званим зникненням, якого не було...

Справа в тому, що в суботу я їхала від своїх друзів, чудових людей... Я від них їхала і сказала, що просто втомилася... і більше нічого. Приїхала додому і вимкнула телефон. Марет (господар будинку, де гостювала зірка, - прим. ред.) - урядовий працівник... Вони такі виховані, душевні люди... Вони завжди запитують, Наталія ви доїхали?.. 45 хвилин їхати... Я геть забула.

Коли я включила свій телефон.... я подумала, що зараз вибухне, що відбувається? Серце тук-тук, тук-тук"

А так знаменитість описала місце в джунглях, в якому пропадала більше доби: "Коли я приїхала від своєї подруги мене вже чекала машина, для того, щоб відвезти за 2,5 години від моря в глибину джунглів... В цьому дивовижному місці ти знаходишся у повній самоті і ніхто не має права тебе потурбувати... До цього 2 тижні одночасно з цим я перебувала в очисному рітріті і "очистила своє тіло".

Думки коментуючих розділилися: одні видихнули і побажали Андрейченко здоров'я і щастя, інші стали обурюватися з приводу її "безглуздого" пояснення.

"Ой, слава Богу Ви знайшлися, дуже переживала. Здоров'я Вам та процвітання."

"Неймовірна жінка!😁"

"Дивний вчинок,звичайно.....для дорослої людини. .."

"Який жах... Що вона несе?"

"Відписка дурість якась."

"Немає слів....все це звичайно....дитячий садок.не хочу висловлювати своїх думок,не хочу образити.але реально,дуже смішно все це".

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