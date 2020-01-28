В мережі обурилися покупкою розкішної вілли Рінатом Ахметовим

Як з'ясувалося раніше, український олігарх обзавівся осібно Les Cèdres на узбережжі Середземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра вартістю в 200 мільйонів євро.

Відомо, що в особняку 14 спалень. Він займає територію в 14 га.

Цікаво, що за часів короля Леопольда II вілла вважалася найдорожчою в світі, а її вартість доходила до мільярда євро.

Користувачі мережі не могли підібрати слів, щоб висловити своє обурення такою купівлі олігарха. Багато зробили припущення, що таку розкіш він собі дозволив за рахунок українців.

"Так, а у когось зарплата 500 доларів в місяць", "Люди з голоду помирають в Україні, а він собі вілли купує. Слава УКРАЇНІ ((((( Слава Корупції ((((" "Чекаємо на черговий ТРАНШ від МВФ", "Щоб я так жив", "Вітаємо тебе Рінат. Найбагатша людина в самій злиденній країні. Піднявся на зелених тарифах, поки лохи збирають копійки щоб за світло заплатити.", "ПШОНКА 2.0", "А чого ж не шиканути? Повна країна баранів, платять за неіснуючим тарифами за інфраструктуру вкрадену у них же.", - писали користувачі мережі.

Раніше, під час розслідування журналістів, стало відомо, що олігарх Рінат Ахметов зберігає контроль над дитячим табором "Берег", санаторій "Ай-Даніль" і резиденцією "Новий Кучук-Кой" в аннексированному Криму в обхід санкцій ЄС.