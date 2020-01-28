В сети возмутились покупкой роскошной виллы Ринатом Ахметовым
Как выяснилось ранее, украинский олигарх обзавёлся особняком Les Cèdres на побережье Средиземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра стоимостью в 200 миллионов евро.
Известно, что в особняке 14 спален. Он занимает территорию в 14 га.
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Примечательно, что во времена короля Леопольда II вилла считалась самой дорогой в мире, а ее стоимость доходила до миллиарда евро.
Пользователи сети не могли подобрать слов, чтобы выразить свое возмущение такой покупке олигарха. Многие сделали предположения, что такую роскошь он себе позволил за счет украинцев.
"Да, а у кого-то зарплата 500 долларов в месяц", "Люди с голоду умирают в Украине, а он себе виллы покупает. Слава УКРАИНЕ ((((( Слава Коррупции ((((" "Ждем очередной ТРАНШ от МВФ", "Чтоб я так жил", "Поздравляем тебя Ринат. Самый богатый человек в самой нищей стране. Поднялся на зеленых тарифах, пока лохи собирают копейки чтобы за свет заплатить.", "ПШОНКА 2.0", "А чего же не шикануть? Полная страна баранов, платящих по несуществующим тарифам за инфраструктуру украденную у них же.", - писали пользователи сети.
Напомним, что символ могущества Ахметова покрылся трещинами, жалкое зрелище.
Как сообщала Politeka, в сеть слили фото дворца Ахметова.
Также Politeka писала, что Ахметов доигрался: Коломойский раскрыты роковые детали.