В мережі показали спальню Ріната Ахметова, таку розкіш можуть собі дозволити лише королі
У серпні 2019 року інвестиційна компанія "SCM Holdings Limited", яка належить Рінату Ахметову, придбала особняк "Villa Les Cedres" за ціною €200 000 000. Мережу облетіли знімки і відео самого особняка, а також декількох спалень особняка.
В саду 16 000 видів рослин, серед яких багато екзотичних і рідкісних. В будинку також є бальний зал, величезний басейн і стайня на 30 коней.
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Судячи по знімках в одній зі спалень знаходяться старовинні картини та дерев'яні меблі, які добре збереглися до сьогоднішніх днів. На стінах і стелі ліпнина, на підлозі лежить великий килим. Тут тобі і великі дзеркала в фігурних рамах, вишукані настільні лампи, позолочені канделябри, ліжко з балдахіном і арочні вікна.
Інша спальня не менш розкішна, але вже виконана в бежевих відтінках. В ній збереглися антикварні меблі, позолочене оздоблення стін, а також твори мистецтва – все дихає розкішшю і дорожнечею.
"Так, а у когось зарплата 500 доларів в місяць", "Люди з голоду помирають в Україні, а він собі вілли купує. Слава УКРАЇНІ ((((( Слава Корупції ((((" "Чекаємо на черговий ТРАНШ від МВФ", "Щоб я так жив", "Вітаємо тебе Рінат. Найбагатша людина в самій злиденній країні. Піднявся на зелених тарифах, поки лохи збирають копійки щоб за світло заплатити.", "ПШОНКА 2.0", "А чого ж не шиканути? Повна країна баранів, платять за неіснуючим тарифами за інфраструктуру вкрадену у них же.", - писали користувачі мережі.
Нагадаємо, що символ могутності Ахметова покрився тріщинами, жалюгідне видовище.
Як повідомляла Politeka, у мережу злили фото палацу Ахметова.
Також Politeka писала, що Ахметов догрався: Коломойський розкрито фатальні деталі.