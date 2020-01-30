В мережі показали спальню Ріната Ахметова, таку розкіш можуть собі дозволити лише королі

У серпні 2019 року інвестиційна компанія "SCM Holdings Limited", яка належить Рінату Ахметову, придбала особняк "Villa Les Cedres" за ціною €200 000 000. Мережу облетіли знімки і відео самого особняка, а також декількох спалень особняка.

Мільярдер став власником найдорожчого історичного особняка на Лазурному березі Франції в місті Сен-Жан-Кап-Ферра. Площа вілли складає близько 5500 квадратних метрів. У ньому є 14 спалень , а в одній з кімнат стіни обтягнуті шовком з вензелем короля Леопольда II.