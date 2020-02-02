Українцям розповіли, що буде з пенсіями в осяжному майбутньому

Про це йдеться в матеріалі видання "Сьогодні".

Так як з кожним роком в Україні кількість пенсіонерів збільшується, то з часом брак робочих рук буде зростати. Це пов'язано з тим, що людей, які народилися в 90-х і 2000-х роках в півтора рази менше, ніж людей старшого покоління, Це означає у майбутньому країну чекає катастрофічна ситуація з пенсіями.

За даними Держстату, працюючих українців старше 40 років більше половини - 50,3%.

Тим часом в ООН дали прогноз, що в найближчі десятиліття скорочення населення України відбуватиметься виключно за рахунок людей працездатного віку.

Таким чином, до 2050 року українців стане менше на 28%, а частка українців старше 60 становитиме 32%. Все це несе в собі серйозні виклики для ринку праці, пенсійної системи, медицини та інфраструктури.

"На пенсію виходить покоління, яке за чисельністю в півтора рази більше, ніж молодь, яка виходить на ринок праці. Демографічні зміни – серйозний виклик для пенсійної системи", – повідомила провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

Вона зазначила, що все йде до того, що до того часу пенсії просто нічим буде платити.

Звернемо увагу, що з 2021 року в Україні припиниться підвищення пенсійного віку: жінки і чоловіки будуть іти на пенсію у 60 років. При цьому демографи вважають, що країні потрібно буде і далі підвищувати пенсійний вік.

"Швидше за все, доведеться піднімати пенсійний вік. Тому що 60 років для європейської країни – це дуже мало. У сусідніх країнах пенсійний вік вже досягає 63-65 років. Інша справа, що підвищення віку має вписуватися в тривалість життя. Ми дуже сильно відрізняємося від інших країн тим, що у нас практично не зростає тривалість життя, рівень смертності не зменшується. Це дуже сильно гальмує політику підвищення пенсійного віку", – пояснив Ткаченко.

Цікаво, що в Україні очікувана тривалість життя становить 71,6 року, в той час як в державах-членах ЄС – 81 рік.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

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