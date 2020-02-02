Украинцам рассказали, что будет с пенсиями в обозримом будущем

Об этом говорится в материале издания "Сегодня".

Так как с каждым годом в Украине количество пенсионеров увеличивается, то со временем нехватка рабочих рук будет расти. Это связанно с тем, что людей, родившихся в 90-х и 2000-х годах в полтора раза меньше, чем людей старшего поколения, Это значит в будущем страну ждет катастрофическая ситуация с пенсиями.

По данным Госстата, работающих украинцев старше 40 лет больше половины- 50,3%.

Тем временем в ООН дали прогноз, что в ближайшие десятилетия сокращение населения Украины будет происходить исключительно за счет людей трудоспособного возраста.

Таким образом, к 2050 году украинцев станет меньше на 28%, а доля украинцев старше 60 будет составлять 32%. Все это несет в себе серьезные вызовы для рынка труда, пенсионной системы, медицины и инфраструктуры.

"На пенсию выходит поколение, которое по численности в полтора раза больше, чем молодежь, которая выходит на рынок труда. Демографические изменения – серьезный вызов для пенсионной системы", – сообщила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Она отметила, что все идет к тому, что к тому времени пенсии попросту нечем будет платить.

Обратим внимание, что с 2021 года в Украине прекратится повышение пенсионного возраста: и женщины и мужчины будут уходить на пенсию в 60 лет. При этом демографы считают, что стране нужно будет и дальше повышать пенсионный возраст.

"Скорее всего, придется поднимать пенсионный возраст. Потому что 60 лет для европейской страны – это очень мало. В соседних странах пенсионный возраст уже достигает 63-65 лет. Другое дело, что повышение возраста должно вписываться в продолжительность жизнь. Мы очень сильно отличаемся от других стран тем, что у нас практически не растет продолжительность жизни, а уровень смертности не уменьшается. Это очень сильно тормозит политику повышения пенсионного возраста", – объяснила Ткаченко.

Интересно, что в Украине ожидаемая продолжительность жизни составляет 71,6 года, в то время как в государствах-членах ЕС – 81 год.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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