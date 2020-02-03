В 2020 році військові конфлікти ризикують загостритись, у хід може піти навіть ядерна зброя

Про це заявив астролог Влад Росс, передає «Україна».

Астролог прогнозує, що на Близькому Сході у 2020 році буде неспокійно, і криза, пов'язаний з американо-іранських протистоянням, який розгорівся в регіоні у перші дні року, не буде останнім.

Він зазначив, що з'єднання Сатурна і Плутона завжди народжує масштабну війну або протистояння на Близькому Сході, так буде і в цьому році.

"Згадайте 1982-1983 роки. Ліванська війни та Голландські висоти… Згадайте, як Ізраїль бомбив Ліван… Ближній Схід у такі періоди схожий на порохову бочку, і в 2020-му там теж буде неспокійно", – зазначив Росс.

На думку астролога, саме вплив планети Сатурн, буде впливати на глобальне протистояння в близькосхідному регіоні.

"Сатурн може вказувати на початок другої "Холодної війни". В 1947 році було таке ж з'єднання планет, і той рік ознаменувався початком першої Холодної війни, де США і НАТО протистояв СРСР. Тепер же протистояння між, з одного боку, США і НАТО, а також Росією, Китаєм та Іраном, з іншого", – вважає астролог.

Але це ще не все. Плутон може зумовити ще більш страшну небезпеку, а саме застосування ядерної зброї на Близькому Сході.

"Зберігається серйозна загроза катастрофи, пов'язаної із застосуванням ядерної зброї. Однак благотворний у цьому сенсі вплив Сатурна, який завжди стримує подібний сценарій", – додав Росс.

Також астролог додав, що на Близькому Сході загострення конфліктів, як і їх стихання зазвичай пов'язане з періодами затемнень.

"У січні, якраз в "коридор затемнень", ми спостерігали зав'язку – тоді й відбулася ліквідація американцями Сулеймані і удар Ірану з американських військових баз. А ось кульмінація нас чекає в червні. В цей час буде дуже серйозне загострення ситуації. В кінці року, в листопаді-грудні, буде завершення, принаймні, градус протистояння відчутно спаде", – заявив Влад Росс.

Головна загроза для близькосхідного регіону на цей рік, на думку астролога, криється в тому, що Іран може знищити Ізраїль ядерною зброєю.

"Таку зброю, атомна бомба, в Ірану вже є. Це найнебезпечніше, що може статися – поразка Іраном Ізраїлю ядерною зброєю", – уточнив Росс.

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