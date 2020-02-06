5 лютого помер син колишнього президента Киргизії Аскара Акаєва - Айдар Акаєв. Йому було всього 43

Трагедія сталася в одній з клінік в Москві. Причиною смерті називають раптову зупинку серця.

"У Москві вчора раптово помер 44-річний Айдар Акаєв. За попередніми даними, у нього відбулася раптова зупинка серця. Лікарі не встигли його врятувати", - повідомляє киргизьке інформаційне агентство 24.kg з посиланням на близьких до сім'ї екс-президента.

Діти Аскара Акаєва Бермет та Айдар в лютому 2005 року обралися до парламенту Киргизії від партії влади "Алга Киргизстан". Пізніше результати вибору в його окрузі були анульовані. Після зміни влади в березні син екс-президента був позбавлений всіх державних посад і депутатських повноважень, а також став фігурантом корупційних кримінальних справ.

Аскар Акаєв займав пост президента Киргизії з 1990 по 2005 рік.

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