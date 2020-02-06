5 февраля скончался сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева - Айдар Акаев. Ему было всего 43

Трагедия произошла в одной из клиник в Москве. Причиной смерти называют внезапную остановку сердца.

"В Москве вчера скоропостижно скончался 44-летний Айдар Акаев. По предварительным данным, у него произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти", - сообщает киргизское информационное агентство 24.kg со ссылкой на близких к семье экс-президента.

Дети Аскара Акаева Бермет и Айдар в феврале 2005 года избрались в парламент Киргизии от партии власти "Алга Кыргызстан". Позднее результаты выбора в его округе были аннулированы. После смены власти в марте сын экс-президента был лишен всех государственных постов и депутатских полномочий, а также стал фигурантом коррупционных уголовных дел.

Аскар Акаев занимал пост президента Киргзии с 1990 по 2005 год.

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