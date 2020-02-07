У мережі з'явився пост, автором якого є 25-річний українець Роман Ялч

Роман пише на своїй сторінці у Фейсбук, що заробити на свою квартиру в Україні не можливо, навіть працюючи на кількох роботах. Більше того, щоб купити нормальний телефон – треба брати кредит.

«Я молодий і повний сил чоловік. Про таких прийнято говорити – майбутнє України. І чомусь я не потрібен своїй країні. Їй не треба фахівців, робітників і людей науки. Маю вищу освіту і мав би працювати за спеціальністю ні про що не думаючи і знову ж магістри, спеціалісти і робітники не треба моїй країні. А якщо і треба за копійки… Середня зарплата реально становить 200$. Реальна середня зарплата, а не те, що ліплять по ящику», – йдеться у пості.

Тому хлопець вирішив виїхати з України. Роман пише, що закордоном багато таких же молодих хлопців, які мають дітей і теж знімають квартири.

"Хоча ми всі різні, наші історії зводяться до одного – дітей не нагодуєш патріотизмом, жінці не купиш нічого за любов до своєї країни, а батькам не допоможеш байками про світле завтра», – пише Роман.

При цьому його дуже обурила звістка про те, що заробітчани тепер повинні платити податок.

«У мене питання – ви там не оху*ли? Замість того, щоб зробити робочі місця та гідну зарплату, ви змушуєте людей виїжджати на заводи в ж*пу і відчувати себе там рабами, а в кінці просто збиваєте з них бабки? 20%! Не дам нікому ні копійки. Нехай хоч депортують і позбавлять громадянства», – обурюється українець.

Хлопець пише, що навіть, якщо ти маєш гроші і ти чесна людина, яка хоче чесно працювати і давати робочі місця іншим, в Україні, треба "віддати частину кожному спиногризу" і в кінці кінців ти залишишся з ні з чим.

Раніше ми писали, уряд вирішив з'ясувати доходи громадян, а також планує запустити «єдиний реєстр українців».

Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

«Ми будемо працювати далі для того, щоб розподілити по окремим населеним пунктам - там досить велика робота. Ми хочемо отримати статевий і віковий розподіл населення по окремих регіонах, окремих населених пунктах, по окремих районах. Далі ми дамо інформацію про офіційних доходах - це також буде досить цікава інформація», – пояснив чиновник.

Як писала Politeka, кількість українських заробітчан у Польщі скорочується.

Politeka раніше повідомляла, робота в Польщі обернулася справжнім пеклом для українців: почали відбирати паспорти.

Нагадаємо, безробіття в Україні б'є рекорди: кому найважче знайти роботу.