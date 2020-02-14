Казкове свято, коли в повітрі витає любов і літають янголи-купідони, люди відзначають по-різному, але головний атрибут торжества завжди один — подарунок. Вдало вибраний презент здатний зробити свято незабутнім, а невдало вибраний, навіть зруйнувати відносини.

Традиційно в Україні і по всьому світу 14 лютого люди зустрічають День святого Валентина. Цей день символізує те, заради чого герої здійснюють божевільні вчинки і підкорюють гори, — любов. Романтичне свято відзначається у відповідній обстановці, при свічках, красивій музиці. Закохані кажуть один одному приємні слова, всіляко висловлюючи свої почуття, вручають подарунки з валентинками.

Привітати з Днем любові варто не лише свою кохану половинку, але і всіх друзів, близьких (маму, тата, сестер і братів, навіть вчительку і сусідку). Це не означає, що потрібно дарувати всім подарунки, приємних вітальних слів вистачить, щоб зробити людині день приємним і сонячним. А ось над презентом своїй парі потрібно постаратися.

Подарунок дівчині на День святого Валентина: креативні ідеї

Букети квітів, коробки цукерок, валентинки — своєрідні атрибути свята, які чоловіки дарують своїм половинкам і просто близьким жінкам. Якщо подрузі або члену сім'ї цього вистачить для відмінного настрою і вдалого свята, то коханій дівчині або дружині цього буде замало. І проблема полягає не в меркантильності, можна подарувати і вироби своїми руками, важливо просто уникнути банальності, підкресливши свою турботу, важливість своєї коханої.

Чоловікам завжди важко вибирати подарунки жінкам, що обумовлено цілою низкою чинників. Тому пропонуємо список готових рішень:

зробити подарунок своїми руками (м'які іграшки, шкатулки з різьбленням для косметики, креативні квіткові мікси, картини, альбом спільних фотографій, фігурні свічки, хто що вміє);

(м'які іграшки, шкатулки з різьбленням для косметики, креативні квіткові мікси, картини, альбом спільних фотографій, фігурні свічки, хто що вміє); подарунковий сертифікат в СПА салон, магазин косметики або одягу (де продаються сумочки, капелюшки і т.д.), головне спочатку подивитися ціни в центрі, і вже потім підбирати вартість сертифіката, щоб не вийшло так, що дівчина прийде з папірцем, на який не зможе нічого купити;

в СПА салон, магазин косметики або одягу (де продаються сумочки, капелюшки і т.д.), головне спочатку подивитися ціни в центрі, і вже потім підбирати вартість сертифіката, щоб не вийшло так, що дівчина прийде з папірцем, на який не зможе нічого купити; приладдя для хобі , наприклад, якщо дівчина любить малювати, варто заздалегідь поцікавитися, що їй потрібно (набір олівців та фарб, мольберт-тринога, набір класних ватманів або пензликів), для читаючих можна підібрати книгу, згідно з інтересами коханої;

, наприклад, якщо дівчина любить малювати, варто заздалегідь поцікавитися, що їй потрібно (набір олівців та фарб, мольберт-тринога, набір класних ватманів або пензликів), для читаючих можна підібрати книгу, згідно з інтересами коханої; ідеальний вечір , в який входить похід в кіно/театр/оперу, дорогий ресторан, букет квітів, тонна компліментів і всілякий прояв турботи джентельмена, таксі і т.д. (такий сюрприз особливо сподобається дружині);

, в який входить похід в кіно/театр/оперу, дорогий ресторан, букет квітів, тонна компліментів і всілякий прояв турботи джентельмена, таксі і т.д. (такий сюрприз особливо сподобається дружині); незабутня пригода , наприклад, спільний політ на повітряній кулі або літаку;

, наприклад, спільний політ на повітряній кулі або літаку; прикраси (незвичайні сережки, оригінальні браслети, красиві кулони, чудові кільця, сяючі ланцюжки).

Вибір подарунка повинен безпосередньо залежати від побажань і особливостей дівчини. Деякі можуть не сприйняти незвичайний і оригінальний, але не гарний подарунок. Для інших найкращі друзі — діаманти. А треті будуть раді навіть романтичній вечері і наявності прекрасної листівки. Який подарунок кращий, доведеться зрозуміти самостійно.

Подарунки чоловікові на День святого Валентина: кращі ідеї

Як відомо, чоловіки менш вимогливі до подарунків, але при цьому, не менше засмучуються або радіють, відчуваючи такий же спектр емоцій і почуттів. Тому дівчатам також варто витратити свій час на створення презенту коханому чоловікові.

Як правило, дівчата добре знають, що хочуть їх половинки, але ряд креативних ідей ніколи не завадять:

солідний атрибут чоловічої моди (шкіряний ремінь, портмоне, запонки, новий костюм або туфлі);

(шкіряний ремінь, портмоне, запонки, новий костюм або туфлі); спортивні приналежності (тільки якщо чоловік дуже любить спорт): тренувальні рукавички, спортивний браслет, що вимірює пульс, портативна колонка, містка флешка для улюблених треків, спеціальні навушники для бігу, нова форма;

(тільки якщо чоловік дуже любить спорт): тренувальні рукавички, спортивний браслет, що вимірює пульс, портативна колонка, містка флешка для улюблених треків, спеціальні навушники для бігу, нова форма; рибальські снасті (якщо не виникнуть труднощі з вибором): нова котушка або спінінг, зручне рибальське крісло, крутий ліхтарик, розкладний спеціалізований столик, набір крутих снастей, абонемент або квиток на платну водойму;

(якщо не виникнуть труднощі з вибором): нова котушка або спінінг, зручне рибальське крісло, крутий ліхтарик, розкладний спеціалізований столик, набір крутих снастей, абонемент або квиток на платну водойму; виріб своїми руками (хлопці, як діти, більше люблять функціонал, тому важко придумати щось своїми руками), це може бути скринька для інструментів, класний тримач для телефону в автомобіль, вишивка (хлопця легко здивувати такою картиною), спечена піца або торт у формі серця;

(хлопці, як діти, більше люблять функціонал, тому важко придумати щось своїми руками), це може бути скринька для інструментів, класний тримач для телефону в автомобіль, вишивка (хлопця легко здивувати такою картиною), спечена піца або торт у формі серця; радіокерована іграшка (вертоліт, машина, квадрокоптер, танк, хто що любить), як це не дивно, переважна більшість чоловіків оцінять такий подарунок по достоїнству, і найближчий тиждень не відійдуть від нього;

(вертоліт, машина, квадрокоптер, танк, хто що любить), як це не дивно, переважна більшість чоловіків оцінять такий подарунок по достоїнству, і найближчий тиждень не відійдуть від нього; «набір мужика» (як правило, парубку або чоловікові дівчата дарують готові набори, наприклад, мікс з сигар, дорогого алкоголю, м'ясних делікатесів і екзотичних фруктів).

Чоловікові можна підібрати море подарунків, головне проявити жіночу турботу і не чекати чогось вибухового від мізерного емоційного фону чоловіків. Якщо є сильні обмеження по фінансам, можна зробити банку «100 причин», в яку помістити сотню красивих міні-валентинок у вигляді сердечок з різними написами, чому вибір упав саме на нього. Таке особливо сподобається чоловікові. Подібний варіант — послання на кожен день. В красиву коробочку можна помістити 365 записочок на кожен ранок своєму хлопцеві, ніякі подарунки з цим не зрівняються.

До списку потенційних подарунків можна також додати сертифікат на відвідування будь-якого магазину, наприклад, рибальського, або барбершопа. Особливо цінуються чоловіками подарунки для дорослих, які зможуть урізноманітнити інтимне життя пари.

Що подарувати близьким на День святого Валентина

Родині зазвичай дарують прості, але приємні подарунки, наприклад, валентинки, орігамі, футболки з тематичними принтами, сувеніри, можна вручити навіть оригінальну листівку. Якщо є фінансова можливість, мамі варто подарувати сертифікат в СПА-салон, дати їй можливість як слід відпочити, отримати порцію масажів і приємних процедур.

Татові краще дарувати те, що відповідає його хобі, наприклад, спільну поїздку на зимову щуку, щось для автомобіля, футболку з автографом улюбленого футболіста, настільну гру або приставку, люльку або набір сигар, дорогий алкогольний напій і т.д.

Догодити наймолодшим членам родини простіше за все, адже дитячі бажання і фантазія не встигли залізти в рамки звичок і соціальних норм. Дітей можна порадувати навіть найпростішою іграшкою, новою грою на приставку, поїздкою в дитячий розважальний центр, з батутами, ігровими автоматами, лабіринтами та низкою інших розважальних програм.

Всім друзям можна відправити гарну вітальну валентинку. Дарувати подарунки на День святого Валентина абсолютно всім далеко не обов'язково.

Подарунок на День святого Валентина своїми руками

З допомогою ручної роботи можна зробити незабутній подарунок, який залишиться в серці назавжди. Креативні ідеї можна отримати, відвідавши якийсь тематичний форум. Там можна знайти і фото готових виробів, і покрокові інструкції по їх створенню. Якщо саморобні творіння не виходять, можна замовити майстер клас — пройти навчальні курси. Наприклад, це можуть бути тренінги по виробам з бісеру або паперу, солоного тіста, фарб, дерева.

Якщо немає грошей на курси, а подарунок хочеться зробити якомога краще, варто розпитати друзів, може вони допоможуть з виробом. Головне зайнятися цим не 13 і не 14 лютого, коли навіть клей не зможе нормально висохнути. Робити презент своїми руками — це, як правило, багатоденна праця, яка потребує натхнення та спеціального настрою, незалежно від того, створюється він маленькому хлопчикові, другу чи коханій людині.

Як вручити подарунок на День святого Валентина

Якщо просто віддати подарунок на 14 лютого, навіть якщо він дуже і дуже крутий — це не дуже вразить близького. Привітання повинні бути красиві, прикольні, можливо у віршах. Обов'язково повинні бути навколо сердечка, свічки, і святкова атмосфера. У мережі можна безкоштовно скачати класну романтичну музику.

Мешканці великих міст можуть запросити свою половинку в ресторан, що знаходиться у висотці, і там вручити подарунок. Наприклад, вечірній Київ продемонструє незабутні пейзажі, що вже величезний подарунок. Є і безкоштовні способи отримати круту атмосферу, але для цього потрібно добре знати свою місцевість, пам'ятки міста. Також важливо врахувати погодні умови, чи не буде сильного морозу або гидкої мокроти. Прогулянка в таких умовах навряд чи закінчиться гарним настроєм.

Чого краще не дарувати на День св. Валентина

Зіпсувати свято собі та своїй половинці дуже просто, достатньо підібрати відверто поганий подарунок. Багато хто запитає: "хіба таке буває?". Адже «даренному коню в зуби дивляться». Відповідь очевидна. Особливо ретельно оцінюють подарунки жінки, і причин «забракувати» презент вони знайдуть сотні:

дешевий (чоловік жадібний);

погано оформлений (полінувався, не приділив достатньої уваги);

зовсім не підходить (не спромігся дізнатися, що мені подобається) і т.д.

Тому перед вибором подарунка, важливо ретельно проаналізувати можливі проколи. В топ найгірших подарунків варто віднести:

дешеву біжутерію;

брелоки;

засоби особистої гігієни, білизну, рушники;

парфуми та косметику (виступає натяком на поганий запах і жахливий вигляд);

поганенько зроблені китайські м'які іграшки, які лежать в найближчому супермаркеті;

річ, яка вже є в коханого.

Якщо розглядати невдалість подарунків з точки зору народних прикмет, то дарувати не варто:

колючі, ріжучі, гострі предмети (прийнято вважати, що вони накопичують негативну енергію і приносять біди);

годинники (можуть призвести до розставання і частих сварок);

капці (уникати такого подарунка слід, щоб людина не захворіла);

рушники (як правило, їх дарують тим, хто проводжає померлих в останню путь);

перлинні прикраси (вони розглядаються як сльози сиріт і вдів, і що така доля може перекинутися на людину, що отримала такий подарунок);

дзеркала не даруються принципово, адже вони вважаються порталами в інший світ і можуть принести безліч бід;

нижню білизну, бо це може призвести до зрад, а також шарфи, бо вони тягнуть за собою розставання.

Прагніть подарувати своїм близьким такий подарунок, щоб побачити посмішку і щастя в очах. Тільки такий стимул здатний привести до правильного вибору.

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