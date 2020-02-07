Уже много веков во всем мире отмечают День святого Валентина. Это праздник еще называют Днем всех влюбленных. Есть много историй о том, почему появилась традиция радовать свою вторую половинку именно 14 февраля. Politeka.net расскажет самые интересные легенды и предания.

История появления Дня святого Валентина

Есть несколько версий происхождения праздника. Самая известная гласит, что в 269 году правитель Римской Империи Клавдий II был очень расстроен своей армией. Император пришел к выводу: солдаты плохо воюют, потому что слишком уж отвлекаются на женщин и семьи. А потому запретил жениться, пока не закончится срок службы, и заводить детей до 20 летнего возраста. Служителям храмов нельзя было заключать браки армейцев.

Нашелся молодой священник по имени Валентин, который не разделял взгляды Клавдия. Он тайком заключал браки солдат с их возлюбленными. Узнав о нарушении указа, император распорядился казнить священника. В темнице он познакомился с дочерью надзирателя по имени Юлия. Девушка была абсолютно слепой. Накануне казни священник передал ей записку с текстом “Твой Валентин”. Получив ее, Юлия чудесным образом прозрела.

Как поговаривают, мученика казнили именно 14 числа. В 496 году, через два века после этих событий, папа римский Геласий I возвел Валентина в ранг святого. Днем памяти этого священника назначена дата 14 февраля.

Поначалу святого Валентина почитали в христианстве, как мученика. Но со временем легенда стала очень популярной. А Валентина начали ассоциировать с древнеримским Купидоном, богом любви. Теперь его считают защитником всех влюбленных.

Интересно, что в 1969 году его убрали из католического календаря. Не нашлось веских доказательств того, что такой священник действительно жил и пострадал за веру во времена Римской империи. Позже его вернули в список святых и назначили тот же день — 14 февраля.

Согласно другой легенде, все было немного иначе. Валентин действительно жил в Римской Империи, но был не священником, а патрицием — представителем знатного рода. Он тайно принял христианство и привлекал в новую веру всех своих слуг.

Как известно, римские власти почитали Юпитера и других олимпийских богов. И жестоко наказывали иноверцев. Так вышло, что Валентина раскрыли. Стража ворвалась в дом как раз тогда, когда патриций венчал двух влюбленных. Самого Валентина пощадили, а вот его приближенных схватили.

Перед казнью патриций слал им бумажные сердца, символизирующие христианскую любовь и поддержку. Валентин не смог смириться с гибелью братьев по вере, а потому судей казнить его вместо приговоренных. По этой версии, он тоже передал слепой девушке письмо, благодаря которому она снова смогла видеть.

В Древнем Риме были свои традиции. Вероятно, они тоже помогли родиться празднику. 14 февраля римляне устраивали гуляния в честь богини Юноны, покровительницы семьи и плодородия. А также почитали любвеобильного бога Пана, который, по преданиям, вечно пристает к нимфам. Примерно в то же время устраивали Луперкалий — день изобилия и достатка в честь бога Луперка (Фавна). Он был призван улучшить рождаемость, ведь в Риме умирало катастрофически много детей. Происхождение дня всех влюбленных может брать корни именно отсюда.

В Средневековье с 14 февраля связана другая интересная традиция. В английском и французском обществе считали этот день началом брачного сезона у птиц и называли “птичьей свадьбой”. Любовные ласки и звонкие трели пернатых создавали романтическое настроение для всех влюбленных. Немудрено, что они поздравляли друг друга и дарили приятные подарки.

Тогда же в Англии и Шотландии появился интересный обычай на 14 февраля. Парни по очереди достают записки с женскими именами. Девушки могут подготовить любовное послание и подписаться. Та, чье имя попалось на бумажке, становится “Валентиной” для счастливчика. Юноша должен целый год ухаживать за своей дамой сердца. Считается, что именно от англичан пошла традиция дарить “валентинки”.

Как отмечают День святого Валентина в мире

В Украине этот праздник начали отмечать относительно недавно — около двадцати лет назад. Традиционно парочки тратятся на романтический ужин в ресторане или кафе, дарят друг другу приятные подарки. В честь этого магазины устраивают акции. Иногда проводят тематические концерты, корпоративы в офисе, устраивают разные приколы.

Очень популярный обычай — дарить друг другу “валентинки”. Он особенно полулярен среди детей и подростков. Мальчишки и девчонки еще в начальной школе покупают или сами делают своими руками открытки в виде сердец с любовными посланиями. Это хороший шанс признаться в любви и начать первые отношения.

Тем временем, в Европе влюбленные поздравляют друг друга с 18 века. В Великобритании “валентинки” шлют не только вторым половинкам. Такие открытки принято дарить друзьям, родственникам и домашним питомцам. Английские девушки на День Валентина гадают на суженого: встают на рассвете и смотрят в окно. Первый мужчина, которого они заметят, и есть их судьба.

Во Франции на праздник обычно вручают драгоценности и ювелирные украшения. В Дании символом праздника считаются засушенные белые цветы. В Италии 14 февраля отмечают День сладостей. Парни и девушки тоже радуют своих любимых, но вместо “валентинок” дарят конфеты, шоколадки и прочие кондитерские изделия.

В Германии на праздник Валентина приходится еще и День психически больных. Немцы буквально разделились на два лагеря: одни радуют своих близких в лучших мировых традициях, а другие высмеивают влюбленных. Есть, конечно, и третьи, которые просто игнорируют праздник.

В Саудовской Аравии День святого Валентина не празднуют. Более того, он запрещен на официальном уровне. Нарушителям грозит немаленький штраф. Впрочем, там государственная религия — ислам. Неудивительно, что власти против почитания христианского святого.

Символы Дня влюбленных

Несмотря на то, что во многих странах царят свои собственные традиции, существуют международные символы. Главный из них — “валентика”. Это открытки или записки в форме сердца.

Как известно, именно этот орган связывают с романтическими чувствами. Историки считают, что раньше люди не знали, как сердце выглядит в точности. А потому изображали его так, как карточные “черви”. На День святого Валентина обычно дарят предметы в форме сердца: конфеты, кулоны, мягкие игрушки, шарики и т.д.

Еще один давний символ праздника — красные розы. Этот цветок связывают с римской богиней любви, Венерой. Красный цвет же символизирует сильные чувства. По всему миру 14 февраля распродают миллионы букетов.

Знак «Х» стал символом 14 февраля в средние века. Тогда многие неграмотные люди заверяли документы простым крестиком. А однажды кто-то “подписал” письмо еще и поцелуем. Вероятно, это было любовное послание. Европейцы быстро подхватили моду, а позднее символ “Х” заменил условный поцелуй от автора.

Влюбленные на День святого Валентина традиционно плетут узелки в знак своего крепкого союза. Это могут быть петли на одежде, завязанные ленточки или узлы, нарисованные в “валентинке”.

Голуби и попугаи-неразлучники тоже стали символами праздника. Известно, что эти птицы не изменяют своим партнерам и очень грустят, если любимый пропадет.

С пернатыми связано несколько праздничных примет. Так если девушка в этот день увидит воробья — то выйдет замуж за бедняка, щегла — станет женой богача, а малиновку — полюбит моряка.

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