Екс-голова Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун оскандалилася постом в соцмережі з нагоди Дня презерватива

Колишня чиновниця розповіла про користь контрацептиву, доповнивши інформацію фото з лідерами "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком і Вадимом Рабиновичем, яке підписала "Завжди користуйтеся ними".

Користувачі мережі обурилися витівкою Супрун, назвавши її пост "вульгарністю" і "хамством", передє Politeka.net. Українці пишуть, що порівнювати політиків з контрацептивами - "це не рівень" вихованої людини.

"Почитав коментарі. Шо хамство стало нормою в Україні? Я думав таке тільки в Московії можливо."

"Вона боїться власне фото постити щоб не вийшло мегаАнтиреклами з будь -чого!"

"Уляна -доктор смерть ,цей бренд відстрашує всіх смертних (майже усіх) ,деякі дурники тішаться її "реформами"!"



"Як мінімум дивно з офіційної сторінки такої людини, спостерігати вульгарності..."

"Називати політику людей презервативами? Ким би вони не були, це не рівень грамотної людини."

"Ось святенництво точно не стало нормою."

"Би*ло росте на очах."

Раніше ми повідомляли, прем'єр-міністр Олексій Гончарук звинуватив Супрун у брехні. Конфлікт розгорівся в коментарях під скандальним постом, який вона опублікувала в соцмережі Фейсбук.

Так, Супрун назвала уряд Гончарука "корупційним" і заявила про нібито рейдерство Міністерства охорони здоров'я.

"Вашими руками сьогодні легітимізували рейдерське захоплення Міністерства охорони здоров'я України. Це те, чим запам'ятає ваш уряд все пацієнтське співтовариство і громадянське суспільство", - заявила Супрун.

Гончарук відреагував на звинувачення в коментарях, назвавши подібні слова "відвертою брехнею", а також додав, що він підтримує багато ініціатив команди Супрун, проте «повернення корупції в МОЗ не буде».

Нагадаємо, Супрун публічно накинулася на Гончарука, прем'єр не витримав: «Це відверта…»

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