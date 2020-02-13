Экс-глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун оскандалилась постом в соцсети по случаю Дня презерватива

Бывшая чиновница рассказала о пользе контрацептива, дополнив информацию фото с лидерами "Оппозиционной платформы - За життя" Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем, которое подписала "Завжди користуйтеся ними".

Пользователи сети возмутились выходкой Супрун, назвав ее пост "пошлостью" и "хамством", передет Politeka.net. Украинцы пишут, что сравнивать политиков с контрацептивами - "это не уровень" воспитанного человека.

"Почитал комментарии. Шо хамство стало нормой в Украине? Я думал такое только в Московии возможно."

"Вона боїться власне фото постити щоб не вийшло мегаАнтиреклами з будь -чого!"

"Уляна -доктор смерть ,цей бренд відстрашує всіх смертних (майже усіх) ,деякі дурники тішаться її "реформами"!"



"Как минимум странно с официальной страницы такого человека, наблюдать пошлости..."

"Называть политику людей презервативами? Кем бы они не были, это не уровень грамотного человека."

"Вот ханжество точно не стало нормой."

"Бы*ло растёт на глазах."

Ранее мы сообщали, премьер-министр Алексей Гончарук обвинил Супрун во лжи. Конфликт разгорелся в комментариях под скандальным постом, который она опубликовала в соцсети Фейсбук.

Так, Супрун назвала правительство Гончарука "коррупционным" и заявила о якобы рейдерстве Министерства здравоохранения.

"Вашими руками сегодня легитимировали рейдерский захват Министерства здравоохранения Украины. Это то, чем запомнит ваше правительство все пациентское сообщество и гражданское общество", - заявила Супрун.

Гончарук отреагировал на обвинения в комментариях, назвав подобные слова "откровенной ложью", а также добавил, что он поддерживает многие инициативы команды Супрун, однако «возвращение коррупции в Минздраве не будет».

Напомним, Супрун публично набросилась на Гончарука, премьер не выдержал: «Это откровенная…»

Также мы писали, "Супрун боролась с…": что будет высшим медицинским образованием в Украине, скандальные подробности