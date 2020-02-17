Український продюсер Олена Мозгова заявила, що наклеп проти її чоловіка не завадить їм готуватися до фіналу Нацвідбору на Євробачення

Про це жінка написала на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka. За її словами, їх спробували вибити з колії скандалом щодо боргів її чоловіка Володимира Ткаченка (псевдонім David Axelrod). Але відволікти їхню родину від підготовки до фіналу конкурсу не вдалося. Мозгова підкреслила, що у них дуже стійкі характери, тому заказуха і помиї їм не страшні.

Продюсер зазначила, що вони виграли всі суди по цій справі ще в 2012 році, але розвивати цю тему і виправдовуватися не мають наміру.

«Нам нема чого виправдовуватися або щось доводити. Нас вмовляли деякі ЗМІ, зробіть собі піар на цих скандалах, почніть коментувати, давайте зробимо це і це.. Ми відмовилися. Робити собі піар на грязі не в наших правилах і це просто не про нас», - заявила жінка.

Вона додала, що Давид активно готується до фіналу Нацвідбору, змінює номер за рекомендаціями журі і шанувальників, щоб він став ще краще.

«Шавки лають, караван іде! Впевнено і тільки вперед!», - підкреслила Мозгова.

Нагадаємо, що екс-продюсер Володимира Ткаченка Анжеліка Буркіна днями заявила, що він нібито заборгував їй велику суму. За її словами, Ткаченко змінив ім'я не тільки на сцені, але і в паспорті. Це, за її словами, він зробив через проблеми з кредиторами. Співак нібито заборгував велику суму, яка була витрачена на розвиток його кар'єри.

Раніше ми писали, що 15 лютого відбувся другий півфінал Нацвідбору. Серед шести артистів, які будуть боротися за право представляти Україну на "Євробаченні-2020" - David Axelrod.

Нагадаємо, що Нацвідбір на Євробачення-2020 обернувся скандалом, під ударом опинилася Кароль: "Потрібно повернути борг...".

А ще Politeka писала, хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення-2020, відео найяскравіших виступів.

Також Politeka повідомляла, що Андрій Данилко вийшов з себе у Нацвідборі на "Євробачення": "Ні, треба все обіс...".