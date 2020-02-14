Таким ми Данилка ще не знали

Український співак і шоумен Андрій Данилко прокоментував спори щодо доречності використання російської мови в ході Нацвідбору на Євробачення 2020

Про це Андрій розповів в інтерв'ю "Обозревателю".

Вже 15 лютого українці з нетерпінням чекають продовження Національного відбору на Євробачення 2020. Після першої частини в мережі розгорілася дискусія щодо можливості використання російської мови на музичному конкурсі.

На дані пересуди відреагував шоумен Андрій Данилко, який раніше брав участь у конкурсі в образі Вєрки Сердючки. Данилко заявив, що мова виконання пісні нічого не значить.

"Це маячня людей, налаштованих не на творення, а на руйнування. Я не хочу навіть обговорювати", - сказав артист.

Він вважає, що слухачам варто акцентувати увагу на музиці, а не мовою, оскільки Нацвідбір - ледь не єдиний майданчик, де можна показати нову музику.

"Це круто! Але ні, треба все це обіср*ть, шукати якісь проблеми, шукати, які у кого аналізи, - сказав Андрій.

Нагадаємо, що Андрій Данилко після першого нацвідбору на Євробачення-2020 розповів про виступи на корпоративах у багатих росіян. За словами українського співака, в Росії його вже давно не кличуть, тому що знають, що він та його команда все одно не поїдуть. Втім, це не означає, що співак не буває на корпоративах росіян. Так, він зізнався, що найчастіше багаті росіяни влаштовують вечірки не в Москві.

Також відзначимо, що Інна Вікторівна, вона ж мама Вєрки Сердючки, в житті відрізняється від свого сценічного іміджу. Вона нечасто використовують макіяж і носить простий одяг. Її чоловік Олег Білоконь виглядає старше своєї дружини, але це не заважає їм бути щасливими у шлюбі.

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